La Personería Distrital de Medellín manifestó su preocupación por la baja reducción en los casos de feminicidios, transfeminicidios y muertes violentas a mujeres en lo que va corrido de 2022 en la ciudad.



Si bien el número de casos es menor en 2022 —hasta octubre se habían registrado 25 muertes violentas de mujeres— para la entidad no existe una disminución relevante en este delito. La diferencia es apenas del 10 por ciento.

"Las cifras son relevantes, la ciudad debería tener 0 feminicidios por año. Es importante decir que uno de los casos no se ha clasificado aún y cinco de estos no se pudieron clasificar por falta de información", señaló Lina María Giraldo, líder del Observatorio de Mujeres y Diversidades Sexuales y de Género.



Y es que para la Personería, uno de los principales problemas que se presenta en estos casos es la investigación técnico pericial en el lugar de los hechos que en muchas ocasiones no permite establecer las muertes violentas como feminicidios.

De los 25 casos de muertes violentas de mujeres; 14 se clasificaron como feminicidios. Para el mismo periodo de 2021, cuando 28 fallecimientos, 22 fueron clasificados bajo ese delito.



"Todavía hay grandes retos la investigación y el procesamiento de un posible caso de feminicidios, lo cual nos daría cifras más exactas y estudiar qué es lo que esta pasando con los feminicidios para hacer acciones preventivas de este delito", añadió Giraldo.



La no clasificación de los delitos conlleva a la poca investigación y la falta de acciones preventivas de estos casos.



Además, según la entidad, existe una correlación con las comunas donde existen mayor número de delitos sexuales, violencia intrafamiliares y otro tipo de violencias contra las mujeres, sobre todo, en las comunas 1,2, 8 y 10, donde hay mayor ocurrencia de estos casos.



MEDELLÍN