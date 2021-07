Preocupación en Medellín por baja asistencia a vacunarse en festivos

En Medellín hay preocupación porque durante los fines de semana, y festivos como este 20 de julio, es baja la cantidad de personas que acuden a los puntos de vacunación para aplicarse el biológico contra el covid-19.

"Los puntos de vacunación los fines de semana están muy flojos. Necesitamos más personas que vayan, que aprovechen incluso que no hay filas", confirmó el alcalde Daniel Quintero.



En Medellín, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, se está aplicando el biológico a mayores de 35 años de edad y a personas desde los 12 años que tengan alguna comorbilidad.



Así lucía uno de los puntos de vacunación este 20 de julio en Suramericana, en Medellín. Foto: Cortesía

"Lo primero que hay que decir es que hay vacunas. Hoy tenemos 1'900.000 vacunas que nos han entregado, nosotros hemos puesto más o menos 1´700.000 vacunas, es decir, hay vacunas. Hay Pfizer, hay Janssen y hay Sinovac", detalló el mandatario.



Quintero calificó como una irresponsabilidad el no vacunarse y reiteró que no hay excusa para no ponerse el biológico, debido a que una persona que no se vacuna está poniendo en riesgo a su familia y amigos, al ser un transmisor del virus con mayor potencia.



Cabe recordar que los biológicos que han llegado al país de las farmacéuticas Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer y Sinovac previenen la enfermedad en formas graves entre el 50 % y el 95 %.



Desde el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia no se recomienda una vacuna más que otra, sin embargo hay unas indicaciones especiales, sobre todo en las edades, puesto que en los menores de 18 años solo está aprobada la de la farmacéutica Pfizer.

Piden autocuidado

Aún con el esquema completo de vacunación, expertos recomiendan continuar con el autocuidado y las medidas de bioseguridad, ya que si bien las vacunas reducen una probabilidad de infección, esta no llega a 0 %, por lo que es posible que se presenten infecciones en personas ya vacunadas.



“Cuando yo me coloco una vacuna, en mi organismo se produce como un entrenamiento con algo que no me va a ocasionar daño. Cuando me enfrento al virus natural, mi organismo ya sabe cómo defenderse y por eso evita la forma grave de la enfermedad”, explicó Rita Almanza Payares, líder de la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud.



En la ciudad, en los últimos 15 días, de las personas que estuvieron en cuidados intensivos el 99,97 % no tenían un esquema completo de vacunación.



Desde dicha dependencia pidieron a los ciudadanos vacunarse con el biológico de la marca que haya disponible.



MEDELLÍN