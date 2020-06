Susto en corregimiento de Medellín por posible brote de coronavirus 

¿Aislarán al corregimiento San Antonio de Prado? Esa es la pregunta que se están haciendo sus habitantes tras conocerse un audio donde les alertan que este será declarado zona roja por la alcaldía de Medellín.



“Fue declarado San Antonio de Prado zona roja, oiga pues, zona roja, ni naranja, zona roja. El contagio ya no son 33, se subió a más de 50. Vamos a ver cuáles son las medidas que van a tomar, porque según veo y entiendo, la velocidad con la que está tomando esto, para toda la comunidad es muy rápido”, dice el hombre que habla.

Alberto Mesa, líder comunitario, contó que en el corregimiento hay mucha desinformación y los ciudadanos desconocen la realidad de lo que allí está pasando, por lo que le piden claridad a la Administración municipal.



“Veníamos con un caso, después cuatro y de un momento a otro, sin saberse cómo, se aumentaron. No sabemos cómo se contagiaron, si fue acá mismo en el corregimiento, si fueron pacientes que llegaron al hospital. Hay una cantidad de preguntas que no están resueltas”, expresó Mesa.



(Le puede interesar: Temor en Medellín por largas filas y tumultos en el día sin IVA)



Por su parte, Álex Betancur Mejía, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) Central, acotó que la información que le fue entregada a los presidentes de las JAC es que allí se han identificado dos sectores que “van a ser sujetos de análisis más profundos. No sé hasta qué punto”.



“La problemática en Prado es real y nos tiene asustados. De alguna manera nos va a ayudar a tener más control de la situación, a tener autocuidado y hacer el trabajo de prevención con la misma gente. Que no sea el Policía el que nos diga”, agregó el líder.

Este mensaje le llegó a algunos habitantes del corregimiento de Medellín Foto: CORTESÍA

En San Antonio de Prado, denuncian sus residentes, a pesar de las medidas de aislamiento, algunas personas están vendiendo puerta a puerta accesorios para teléfonos celulares y alimentos.



En el parque principal, donde hay bancos, cajeros y mercados, muchos llegan sin el tapabocas.



Rita Almanza, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, desmintió la declaración de alerta roja y aclaró que desde el comienzo de la pandemia han sido detectados 58 casos, donde 20 ya se recuperaron.



“Los casos detectados en las últimas semanas corresponden a tres grupos familiares que han sido identificados e intervenidos por la Secretaría de Salud. A estas personas se les ha garantizado el aislamiento en casa, han estado leves, no han requerido hospitalización y han tenido seguimiento telefónico por 14 días”, concluyó la funcionaria.



MEDELLÍN