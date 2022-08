En promedio, en Medellín ocurren 64 accidentes viales por día en 2021. Cifras de la Secretaría de Movilidad de la ciudad revelaron que ese año se registraron 23.561 accidentes viales con heridos y 251 personas fallecidas en la vía.



Para el primer semestre de este año, el promedio ha incrementado. En lo que va del 2022 el reporte es de 14.133 accidentes con lesiones (un promedio de 77 casos diarios) y 139 muertes.

En este tipo de hechos, se vuelve fundamental el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), una obligación en la que desafortunadamente, Antioquia se raja en cuanto su pago.



La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) lamentó que este seguro sea visto como una obligación y no como una protección que salva vidas, lo que aumenta la evasión.



"En el caso de Antioquia, preocupa que se ha convertido en el segundo departamento con mayor evasión de este seguro a nivel nacional, con un 40,1% de pólizas no vigentes, es decir que cerca de la mitad del parque automotor no cuenta con la protección que brinda el SOAT", dice la entidad.



Dicho informe indica que, gracias a este seguro, 43.852 víctimas de estos accidentes han sido atendidas, convirtiéndose en una de las zonas en donde más personas se han visto beneficiadas.



Según el gremio, en el primer semestre del 2022 el porcentaje de víctimas de accidentes de tránsito en el departamento atendidas por el SOAT aumentó 4%, frente al mismo periodo del año anterior, lo cual demuestra su importancia cada vez mayor para proteger la vida en las peligrosas vías antioqueñas.



Asimismo, Fasecolda informó que, en lo corrido del año, se han atendido 316.367 víctimas de accidentes de tránsito en todo el país, con un crecimiento del 16,7% en comparación con el primer semestre del año inmediatamente anterior.



"Los accidentes en el país representan una tragedia silenciosa, pues cada día la cifra de mortalidad de conductores y peatones aumenta. De los 16 millones de vehículos que transitan en el país, 10 millones son motos y son los que mayores índices de accidentalidad representan", expresó Miguel Gómez, presidente de Fasecolda.



Una opinión con la que concuerda Piedad Vásquez, especialista en Responsabilidad Civil y del Estado y abogada litigante en Responsabilidad Civil en Accidentes de Tránsito, quien indicó que en su experiencia manejando este tipo de casos, la mayoría de quienes no tienen el SOAT vigente son motociclistas.



“Cerca del 30 por ciento de los casos que manejo es por las motos que no tienen vigente este seguro, lo que es más complicado porque son los motociclistas los que más sufren accidentes de tránsito y son los que presentan las mayores afectaciones”, precisó Vásquez.



La experta recordó que tener el seguro vigente garantiza la atención integral e inmediata de las víctimas de accidentes de tránsito y que los servicios de salud cubiertos por el SOAT comprenden desde la atención inicial de urgencias, la rehabilitación física y mental, hasta su recuperación.



Cubre, además, los gastos de transporte hasta la clínica más cercana en caso de un siniestro y otorga una indemnización en caso de incapacidad permanente o fallecimiento, ya que las víctimas o beneficiarios pueden reclamar directamente a la compañía de seguros, sin necesidad de intermediarios.



Sabiendo la importancia que ofrece el SOAT a los conductores, la abogada considera que la evasión que se presenta en su pago pasa por algo de conciencia ciudadana.



“La conducción de vehículos está catalogada como una actividad peligrosa, en la que no solo está el riesgo de que colisionen ellos, sino también que atropellen a un peatón, para lo que la atención médica sería con el SOAT del vehículo. De allí se hace doblemente peligroso que la persona no solamente no tenga este seguro, sino que tampoco tenga una póliza de responsabilidad civil”, opinó la abogada.



Una de las principales razones por las cuales no se paga este seguro, para ella, tiene que ver con el poder adquisitivo de las personas, debido al costo del SOAT.



