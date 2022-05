Una intervención que no da espera están necesitando más de 20 puntos de atención de Metrosalud, entre centros de salud y unidades hospitalarias, debido a los problemas de infraestructura que vienen presentando y no han sido atendidos de fondo.

Así quedó evidenciado en el Concejo de Medellín durante un debate citado por los concejales Fabio Rivera y Daniel Duque donde quedó al descubierto que estos lugares de atención médica de primer y segundo nivel no están pasando por su mejor momento.



“Hay una cantidad de centros de salud, más o menos 20 de 52 que tienen, a criterio técnico de la misma Metrosalud, de los ingenieros de allí, que tienen criticidad o gravedad en materia de infraestructura que exige que nos pongamos de acuerdo como Alcaldía y Concejo para priorizar recursos”, cuenta el concejal Rivera.



Entre estos lugares se encuentra, por ejemplo, la unidad hospitalaria Doce de Octubre que sirve a las comunidades de la zona noroccidental de la ciudad y que, además de presentar problemas en su infraestructura, tiene unos rayos X muy viejos y un autoclave (dispositivo para esterilizar equipos médicos y de laboratorio)

que funciona de vez en cuando.



La del Doce de Octubre está entre las menos graves, en estado crítico, por sus condiciones de infraestructura, reveló el concejal Rivera, se encuentran los centros de salud de Enciso, Villatina, Loreto, Popular, Altavista, Civitón, El Triunfo, Limonar, Salvador, Aranjuez y la unidad hospitalaria San Antonio de Prado.



A criterio técnico de la misma Metrosalud, de los ingenieros de allí, que tienen criticidad o gravedad en materia de infraestructura

TWITTER

Para el concejal Duque lo que está ocurriendo es lo que pasa cuando a una casa, con el pasar de los años, no se le hace el mantenimiento que necesita. La diferencia es que estos son lugares para la atención de salud que requieren de unas condiciones especiales.



"En infraestructura en salud sí que es mucho más necesario este tipo de inversión porque las normas nacionales e internacionales todo el tiempo están cambiando. Los quirófanos cada vez requieren de mayor especificidad, que si no se cumplen de manera cabal, hace que tenga que deterioro la prestación del servicio”, agregó el corporado.

Facebook Twitter Linkedin

Todas las comunas de Medellín cuentan con una sede de Metrosalud. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Martha Castrillón, gerente de Metrosalud, precisó que para la vigencia 2022 les fueron asignados cerca de 9 mil millones de pesos destinados a acciones de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura, pero ningún peso para intervenciones diferentes a lo establecido.



“Si fuéramos a poner a punto para cumplir con la resolución 3100 de 2019 que es la que nos rige en materia de habilitación, sistema obligatorio de garantía de calidad, estándar habilitación, estaríamos requiriendo 185 mil millones de pesos para atender la totalidad del cumplimiento de habilitación. Esto es casi la mitad del presupuestos de un solo año de Metrosalud”, enfatizó la funcionaria.



Adicional a estos problemas de infraestructura, los usuarios de la red, especialmente los ubicados en la comuna 5 (Castilla), desde hace siete años no tienen el centro de salud de Florencia que fue cerrado porque la edificación amenazaba ruina, según diagnóstico del Dagrd y debe ser demolida.

Estaríamos requiriendo 185 mil millones de pesos para atender la totalidad del cumplimiento de habilitación

TWITTER

Agregó la gerente que ya se cuenta con una cotización para proceder con su demolición, pero aún no se ha definido la utilidad que tendrá el terreno ya que, al parecer, tiene aguas subterráneas.



Esta decisión no ha sido bien recibida por los habitantes del barrio que piden que se les regrese el centro de salud pues, durante estos años, se han tenido que desplazar hasta las unidades hospitalarias de Castilla y Doce de Octubre, encontrado, en muchas oportunidades, que no hay agenda para sus necesidades.



Ante este panorama preocupa que la situación en los centros de salud, los más afectados, se siga agravando y ocurra lo mismo que pasó con el de Florencia.



Se espera que la Administración Municipal presente un plan de acción para recuperar la red de salud más importante que tiene la ciudad de Medellín.



Laura Rosa Jiménez V.

Redactora de EL TIEMPO