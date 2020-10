Preocupa desborde de robos en zona rural de Santa Elena, Medellín

“En todo el día no pasó nada, lo único que sentimos raro fue una especie de sonido como de búho al cual no le prestamos mucha atención, pero luego nos enteramos que eran las señales o claves de los ladrones con acento venezolano, que nos robaron, en Santa Elena, la ropa, el dinero, los celulares y hasta la comida que teníamos preparada”.



Así describió, en las redes sociales, Juan Franco lo que vivió en el corregimiento de Santa Elena, al oriente de la ciudad, la madrugada del pasado sábado 5 de septiembre cuando se encontraba acampado.

Franco estaba en compañía de otras cinco personas, dos amigos y dos mujeres, incluida su hermana menor. Habían llegado por la carretera del El Plan, sector Paloma, por donde toca saltar la reja para llegar hasta el mirador de la meseta, donde normalmente se acampa.



En la noche, cuando se encontraban durmiendo, en medio de la lluvia y luego de tomarse unas cervezas, les abrieron la carpa y los amenazaron. A Franco le pegaron un botellazo.



“Nos decían que no hiciéramos bulla o que nos mataban, mientras nos robaron todo” agregó la víctima.



(Le puede interesar: Medellín sigue reduciendo delitos de alto impacto pese a reapertura)



Y es que no se trata de un caso aislado. Días después, el fin de semana del 27 de septiembre, cerca de 14 personas que estaban transitando por una zona despoblada, en el sendero La virgen, cerca al cerro Pan de Azúcar, delincuentes los intimidaron con armas blancas para robarles sus pertenencias.

Algunos líderes sociales y personas de la comunidad, afirmanque la seguridad en el territorio es débil, que es constante el robo a paseantes y lugareños, muchos de ellos mientras caminan por las vías y senderos de las zonas del Parque Arvi y el sector El Plan.



“Por aquí roban todo el año, pero esto se está desbordando. Es que la pandemia no les ha dado encierro y descanso a los ladrones, ellos no han tenido encierro, ni nada”, dijo el líder social, Jorge Quiceno.



Y es que también advierten que muchas personas de Medellín llegan al corregimiento como si no hubiera restricciones por pandemia y los amigos de lo ajeno aprovechan la soledad.

Nada se les escapa a los ladrones. Entre sus víctimas están las personas que acampan, caminantes, casas de algunos nativos e incluso se han llevado perros de raza por los cuales luego, en las redes sociales, sus propietarios ofrecen angustiados cuantiosas recompensas.



(Además: Antioquia centralizará los datos de seguridad y DD. HH)



Lugareños manifestaron que los policías son muy pocos para atender las demandas del territorio y en los últimos tiempos se ha venido viendo el incremento de venezolanos que llegan en búsqueda de vivienda y oportunidades en la región.



Sin embargo, de acuerdo con denuncias de habitantes, algunos de estos podrían estar vinculados con la ola de robos.



La corregidora de Santa Elena, Katherine Gómez Mejía, quien recientemente se posicionó en el cargo, manifestó que se viene trabajando en recuperar la confianza institucional y del ciudadano.



Por eso, precisamente, el jueves pasado se realizó una reunión en la cual participó el sub secretario Operativo de seguridad de Medellín, delegados de la Sijin, Dijin, Sipol, carabineros y otras instituciones encargadas de la seguridad que tienen jurisdicción en el corregimiento, ademas, de la policía de los municipios fronterizos (Rionegro, Envigado, Copacabana), para poder afrontar la situación y brindarle a la población la seguridad necesaria.

Parque Arví reabrió y ofrece hermosos paisajes naturales y senderos para caminar y disfrutar. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

Ante las denuncias de que en algunos de los robos estarían involucrados venezolanos, explicó que, en conjunto con la policía, están adelantando diferentes estrategias para realizar una base de datos o registro de la actividad económica a la que se dedican las personas del país vecino y que están asentadas o llegan al corregimiento y sus aledaños.



(Le recomendamos: En Medellín entrenan al Esmad con yoga para el manejo de emociones)



Por otro lado, la funcionaria realizó un llamado a la población en el sentido de que para mejorar las estrategias que permitan contrarrestar los robos es necesario que la comunidad crea en las instituciones y denuncie.



Algunas personas llegan únicamente a la Estación de Policía donde las autoridades les solicitan que para hacer la denuncia formal se deben dirigir al bunker de la Fiscalía o en la página virtual. Pero, muchas no lo hacen.



Y esto es una oportunidad que los amigos de lo ajeno aprovechan, porque si las autoridades no atrapan en flagrancia a los delincuentes, la denuncia se convierte en la única alternativa que se tiene para judicializarlos.



A este respecto, un habitante del corregimiento aseguró que en la comunidad también, además de miedo, hay desconfianza en denunciar porque en los números que les entregan las autoridades para hacerlo de manera anónima, “así se quedan, anónimas”, enfatizó.



Por eso la comunidad también reclama la pronta apertura de los mecanismos que tenían para denunciar: la Casa de Gobierno, la oficina de la Personería y la de la Fiscalía que, por cuenta del covid-19, fueron cerradas.



Lea también: ‘Estamos lejos de otra cuarentena estricta’: Daniel Quintero



“Desde la corregiduría estamos trabajando con la secretaría de Seguridad para que se asigne un funcionario de la Fiscalía de manera permanente en el corregimiento, con la intención de acercar la justicia al ciudadano. Solo falta que la Dirección Seccional de Fiscalías lo autorice”, dijo Gómez.

Estrategia de las autoridades

Las autoridades resaltaron que en este momento están generando estrategias con todas las autoridades de las zonas fronterizas y límites del corregimiento, Envigado, Guarne, Rionegro, Copacabana y Medellín, para atender todos los casos y las zonas rurales.



El objetivo es aumentar los controles institucionales en las diferentes zonas de ingreso y salida, especialmente los fines de semana.



Estos controles tendrían presencia de diferentes organismos como el Tránsito, Policía, Carabineros, funcionarios públicos e incluso el Ejército.



Igualmnete, incrementarán los patrullajes y sobrevolarán las zonas más apartadas y boscosas con drones, aprovechando las nuevas tecnologías para poder cubrir todo el extenso territorio.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN