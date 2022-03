A sus 59 años de edad, la profe Fanny es como una rockstar en el barrio Altos de la Torre, un sector faldudo y muy empinado del nororiente de Medellín.



Su dedicación a la educación y ayudar a los pequeños de su colegio le han dado tal reconocimiento.



Su nombre es Fanny del Socorro Arbeláez Soto y desde el 2005 ha sido la coordinadora de la Institución Educativa Joaquín Vallejo Arbeláez, sede Altos de la Torre, en medio de un entorno de familias pobres.



(Le puede interesar: Álex Flórez, el aspirante por el Pacto Histórico que desató polémica)

En su día a día ha visto generaciones que han crecido y un barrio que se ha transformado con el granito de arena que ella ha entregado y que hoy la tiene como seleccionada como la Mujer Cafam Antioquia 2022.



“Me extrañó mucho porque no me creo merecedora de tan magno premio y bueno, cosas de la vida, será una retribución de la vida”, dice la maestra.



Su trabajo no es poco. Ya son 17 años en los que como coordinadora ha hecho varios proyectos con los que busca apoyar a sus niños, a sus alumnos.



Uno de ellos ha sido la campaña de promoción y defensa de los niños y las niñas que les ha permitido a los profesores identificar los problemas que tienen los alumnos por fuera de las aulas.



Esto, dice ella, ha mejorado la presencialidad en un barrio creado en años anteriores por personas desplazadas de todo el país, principalmente del Urabá antioqueño.



“También esto me ha permitido gestionar recursos con organizaciones aliadas para dotar de uniformes, útiles escolares y aguinaldos a los niños de estos sectores. También, he participado en la recolección de recursos para ayudar a las familias más necesitadas, especialmente aquellas que se han visto afectadas por desastres naturales como fue la inundación cuando se desbordó una quebrada en el 2020”, expresa la docente.



(También puede leer: La muerte del ‘Fuicioso’, el emblemático hincha del Atlético Nacional)

Mediante estas relaciones con la comunidad hemos podido detectar muchas problemáticas que viven las familias FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, su trabajo en estos momentos está detenido. La profe Fanny está sin contrato porque su vinculación en aquel colegio es por prestación de servicios, como ocurría cuando arrancó labores allí. En ese entonces la sede era un colegio de cobertura, manejado por una corporación.



En el 2016, la institución pasó a ser parte de la red pública, manejada por la Secretaría de Educación de Medellín.



“Tuvimos que sacar a todos los profesores que trabajaban por el programa de cobertura e inclusive yo iba a salir porque no estoy nombrada y la comunidad hizo todo lo posible para que me dejaran a mí allá”, recuerda con orgullo, pues eso fue un premio a su labor.



(Le sugerimos leer: Iván Duque confirmó arranque de Hidroituango para el 26 de julio)



Pero ahora pasan los días y no llega el llamado a labores. En la Institución Educativa Joaquín Vallejo Arbeláez, sede Altos de la Torre, trabajó hasta el 21 de enero de este año por contrato pero comenzó marzo y aún no ha podido regresar a su colegio como coordinadora. Está a la espera y quiere volver a su segunda casa, a aquel colegio en donde es toda una líder.



El tiempo lo dirá si volverá o no. Por ahora, es una maestra ejemplo y está esperanzada en que su elección como Mujer Cafam Antioquia 2022 le dé más alegrías ahora en su participación en la versión número 33 del Premio Cafam a la Mujer, que se tendrá este lunes 7 de marzo en Bogotá.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

En Twitter: @davidcalle1

Más noticias de Colombia

-Continúa alerta en Pueblo Bello (Cesar) por presencia de grupos armados



-El departamento de Nariño continúa afectado por el invierno



-El puerto oculto para el aterrizaje de naves espaciales en Colombia