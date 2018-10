Iván Duque preside consejo de seguridad en Bajo Cauca antioqueño

A petición del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, este jueves 4 de octubre a las 8:30 a. m., se realizará un consejo de seguridad extraordinario en el Bajo Cauca, el cual fue convocado por el presidente Iván Duque. En el encuentro estarán representantes del Ejército, la Policía, organismos de investigación y los alcaldes de los seis municipios de la subregión.

La reunión tiene como objetivo analizar la grave situación de orden público que viven las comunidades de esta región y concertar medidas urgentes para solucionarla. El pasado martes 2 de octubre, por medio de una carta, el gobernador le pidió a Duque actuar con rapidez ante problemas como el aumento en un 200 por ciento de los homicidios entre 2017 y 2018, los desplazamientos de familias y las disputas territoriales de diversos grupos armados ilegales.



En la misiva, el gobernador expone que la zona superó la capacidad del Estado para asumir el control de los territorios afectados por el crecimiento de cultivos ilícitos y de minería ilegal.

El gobernador no puede crear más policía ni puede tomar decisiones que le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, por eso pido intervención al Gobierno FACEBOOK

TWITTER

El funcionario le pidió al mandatario su accionar para mitigar la situación. "Los problemas criminales del Bajo Cauca necesitan intervención integral, pues además, las promesas del Gobierno Nacional de apoyar a los que erradiquen voluntariamente los cultivos ilícitos fueron un engaño y han creado un caos social que estimula con agresividad la ilegalidad", dicta la carta.



Al respecto, Óscar Suárez, alcalde de Caucasia (donde se realiza el consejo de seguridad), indicó que en la subregión persiste una oleada de violencia que está afectando a todas las comunidades.



"Aquí no tenemos acompañamiento de nada, le falta al Estado reforzar el pie de fuerza porque todos sabemos que hay una disputa, pero tenemos que frenar esta ola de violencia que deja unas consecuencias muy negativas para esta región. La indignación que tenemos porque no vemos resultados, capturan y capturan, pero no es suficiente. Esta es una muy buena zona, muy echada pa’ delante, pero la guerra nos tiene al borde del abismo", manifestó el mandatario local.

El funcionario añadió que espera que en esta ocasión la presencia del Gobierno Nacional sí surta efecto, pues hace unos seis meses tuvieron un encuentro con el presidente de la República, pero no se han visto cambios tras las acciones prometidas.



"Ojalá el Gobierno entienda que no solo necesitamos a la fuerza pública, sino también un antídoto para que esto no siga creciendo. El antídoto son las oportunidades para la población. Caucasia es un receptor de todos los problemas de la subregión. Si en Puerto López desplazan gente, llegan aquí con problemas de vivienda, de salud, de empleo y se están creando unas comunas grandísimas, este pueblo no tiene la capacidad y ahí es donde comienzan a gestarse los focos de criminalidad. Faltan muchas oportunidades", sostuvo el alcalde.



MEDELLÍN