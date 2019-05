Por túnel verde, otra vez están en vilo obras del metroplús

La nueva licencia otorgada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) al municipio de Envigado, para iniciar las obras del tramo 2B del metroplús, volvió a generar desazón en el colectivo Túnel Verde.



Por esta razón, interpondrá un recurso de reposición ante la autoridad ambiental, es decir, pedirá a la entidad que revalué el permiso que le concedió al municipio.



Según William Mejía, vocero del Colectivo, “La licencia adolece unas vulneraciones a los derechos colectivos de la ciudadanía, al medio ambiente sano y a la participación ciudadana”.

La polémica saltó otra vez a la agenda de las entidades comprometidas y de la comunidad, porque el AMVA fue reconocida hace tres años como la nueva autoridad ambiental encargada de Envigado.



Para el 2013, el municipio pertenecía a la jurisdicción de Corantioquia. Esta entidad fue la que otorgó, inicialmente, una licencia para talar más de 100 árboles en el tramo 2B del proyecto conocido com ‘túnel verde de Envigado’, que comprende la carrera 43 A, entre las calles 29 A sur y 21 sur, desde los barrios San Marcos hasta la Frontera.



Ante una acción popular interpuesta en contra de Corantioquia, la alcaldía envigadeña y Metroplús, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló a favor del Túnel Verde y el Consejo de Estado ratificó la decisión.



Sin embargo, los implicados apelaron el fallo que, de acuerdo con Mejía, se trató de una estrategia jurídico mediática para “tratar de hacerle el quite a la decisión”.



Pero, el AMVA, como el actual responsable ambiental, realizó un inventario de los árboles que se encuentran en el corredor y concluyó que de 420 individuos arbóreos, 286 se repondrán, 133 serán talados, 30 transplantados y 32 podados.

Hace seis años, más de 7.000 personas marcharon contra la tala de árboles del túnel. Foto: David Sánchez

Tras seis años de solicitar la suspensión y el rediseño de la obra, así como de denunciar el desconocimiento del fallo judicial, el Colectivo reanudó las protestas. Fue así como el pasado sábado 27 de abril estuvo en las afueras de la Casa Museo Otraparte.



Y este viernes 3 de mayo, desde las dos de la tarde en la sede centro de la Universidad Autónoma de las Américas, habrá un encuentro de corte académico organizado por esta institución, la Autónoma Latinoamericana, la Medellín y Unisabaneta.



A propósito de la nueva licencia, el colectivo Túnel Verde expondrá allí sus inconformidades. Se trata de la ‘Jornada de derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales’.



Túnel Verde ha sustentado sus denuncias en el hecho de que el proyecto no ha sido debidamente socializado con la comunidad y en que las propuestas de los habitantes del sector, con respecto a las obras, no fueron incluidas en la nueva licencia.

La tala de árboles no es el único punto álgido de la discusión entre el Colectivo y las entidades administrativas. Los integrantes cuestionan, además, la unión que tendrán los tramos de la obra, especialmente, el 2A y el 2B, ambos conectan a Medellín y Envigado.



“No hay claridad en cómo será la conexidad entre La Frontera y San Marcos, no se sabe si se hará una U larga o corta. Ahora, una persona se sube en un bus en Otraparte y se puede ir hasta el centro de Medellín. Pero, con el Metroplús tendría que ir hasta Aguacatala y hacer un trasbordo”, explicó Camilo Quintero, integrante del colectivo Túnel Verde.

Entidades responden

Según el actual gerente de Metroplús, Andrés Moreno, el ÁMVA y Envigado, como solicitante del permiso correspondiente, promovieron los diferentes espacios de socialización del proyecto y, por ende, la participación ciudadana. Realizaron dos audiencias públicas ambientales el año pasado.



De acuerdo con Sara Cuervo, alcaldesa encargada de Envigado, el 76 por ciento de los habitantes se desplaza en transporte público mientras que el 20 lo hace en particular. “La obra también es beneficiosa para la calidad del aire porque los buses funcionarán con combustibles limpios”, agregó.



Ante las ventajas expuestas por las entidades, el colectivo dijo que no se opone a la consolidación de un sistema de transporte público en el municipio, pero considera que las obras propuestas no son funcionales para la comunidad.



Para el Colectivo, el sistema de Metroplús no dará cobertura a los pasajeros que tengan como destino barrios de Sabaneta, Envigado y Medellín. Los buses tendrían que compartir la vía con vehículos pertenecientes a sistemas de transporte ya existentes.

Como solución, plantea reestructurar las rutas de los buses que ya transitan por las vías cercanas a la carrera 43, además de regular el uso del transporte particular sin transformar el clásico paisaje de la zona.



También asegura que el presupuesto asignado para la ejecución del tramo 2B se incrementará debido a la reactivación de los contratos que se encontraban suspendidos. Tan solo en el 2013, se estimaba que la inversión del proyecto sería de 17.990 millones de pesos.



“Se va a hacer un daño ambiental enorme y se va a gastar muchísimo dinero. Con la infraestructura que hay se pudo haber mejorado el transporte público existente desde hace años”, dijo Mejía y añadió que no se pueden minimizar los perjuicios que podría traer la obra en los recursos ecológicos del sector.



Al tiempo que se reactiva el debate por esta obra, aún no se conoce su fecha de inicio.



El Área Metropolitana y la Administración Municipal trabajarán de manera articulada para plantear una ruta que permita la reactivación de las obras y la presentación de un cronograma.



MELISSA OROZCO DUQUE

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

En Twitter: @MelissaOrozcoD