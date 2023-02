En las últimas horas se conoció que la Superintendencia de Sociedades le ordenó a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia repetir las elecciones de Junta Directiva para el periodo 2023-2026 que se realizaron el pasado 1 de diciembre.



(Lo invitamos a leer: Ordenan repetir elecciones en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia)



Tras recibir una impugnación al proceso seis días después de las elecciones, la Supersociedades evidenció que se presentaron hechos que afectaron la confiabilidad de la elección. Por tal motivo, el próximo 22 de marzo los afiliados volverán a las urnas, esta vez de manera presencial.

EL TIEMPO accedió a la resolución de la entidad en la cual se resuelve la impugnación y se revelan los detalles por las cuales se deberá votar una nueva Junta. Vale la pena mencionar que los miembros elegidos a principios de diciembre tomaron posesión hace tan solo tres semanas.



Uno de los primeros hechos que resalta el documento es que el día siguiente de la elección, es decir, el 2 de diciembre, la Cámara de Comercio le informó a la Supersociedades que durante la jornada se presentó un incidente con la relación al voto electrónico de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A.



(Le puede interesar: El camino de la treintena de aspirantes para llegar a la alcaldía de Medellín)



Se trata de una empresa mixta, cuyo mayor socio es la alcaldía de Medellín con el 74,6 por ciento de las acciones. El propio alcalde Daniel Quintero denunció supuestas irregularidades porque el gerente de Plaza Mayor, Víctor Zapata, no pudo votar cuando se acercó a las urnas.



Sin embargo, la entidad pudo confirmar que el problema se presentó con 19 empresas en total, en las que una persona que no podía ejercer el derecho al voto, lo hizo. La clave del asunto está en un error en la parametrización del sistema "al incluirle información que este no pudo procesar de manera correcta".

Facebook Twitter Linkedin

En las elecciones, hubo votaciones en varias sedes de la entidad Foto: Cámara de Comercio Medellín

La impugnación

En los días posteriores a la elecciones, Supersociedades visitó la Cámara de Comercio en la que inspeccionó libros, software, documentos e interrogó algunos empleados para conocer sobre la situación.



El 6 de diciembre, el abogado Gustavo Adolfo Goez Vásquez, representante legal de la firma E & A Asesorías, Consultorías y Servicios S.A.S., impugnó el resultado de la elección de la Junta.



Este diario estableció que Goez Vásquez suscribió tres contratos en 2022 con el Instituto Tecnológico Metropolitano y el Colegio Mayor de Antioquia, entidades que hacen parte del Conglomerado Público de Medellín.



El abogado argumentó que el sistema que utilizó la Cámara de Comercio: "No garantizó un proceso transparente y objetivo. Dicho sistema permitió el voto de una persona que no ostentaba la representación legal de la sociedad Plaza Mayor Medellín S.A.".



(Además: Lo que hay detrás de adoctrinamientos y asesinatos en el norte de Antioquia)



Por lo tanto, el voto es nulo y evidenciaría irregularidades en el sistema de elección, vulnerabilidad en el software y la posibilidad de efectuar fraude en el mecanismo de participación.



Además, señaló que la presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio "pudo conocer desde el sistema, cual fue el voto emitido por la persona que no podía ejercer el derecho en representación de la sociedad Plaza Mayor Medellín S.A., lo cual trasgrede la característica de secreto del voto", se lee en el documento.



La persona que ejerció ese voto es Gabriel Harry Hinestroza, quien para ese momento era el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín y quien a su vez hace parte de la Junta Directiva de Plaza Mayor en representación a esa entidad.

¿Qué respondió la Cámara?

La presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio, Lina María Vélez, aseguró que todas las etapas y procedimientos aplicados durante la elección se hicieron en cumplimiento de la ley. Asimismo, dijo que el mecanismo electrónico tuvo la aprobación de la Supersociedades y que se contrató a una autoridad especializada para todas las etapas.



Sobre la anulación del voto de la persona que ejerció el derecho en representación de Plaza Mayor afirmó que "la decisión tomada al momento del cierre no implicó la manipulación del aplicativo y el acta arrojada por el sistema mantuvo los resultados iniciales. La aplicación de la anulación del voto se realizó de manera manual en archivo excel independiente, en el que se aplicó la fórmula establecida (...) para determinar el cociente electoral, con lo cual se pudo validar que la anulación del voto no alteró los resultados contenidos en el acta de escrutinio".



Y confirmó que fue ella quien tomó la decisión de anular el voto del señor Gabriel Harry.



(Lea también: Piden consejo de seguridad a ministro de Defensa por paro armado en Antioquia)



En el proceso de investigación, empleados de la Cámara de Comercio de Medellín le dijeron a la Supersociedades que lograron identificar otros 8 casos similares al de Plaza Mayor.



En su declaración, Vélez explicó que "hay que hacer una distinción: una cosa es el Software de elecciones y otro asunto diferente es que el modelo a través del cual se cargó uno de los sistemas de información tuvo esta dificultad. Pero esto no significa bajo ninguna circunstancia que alteramos de manera fraudulenta el software de las elecciones".



Cuando se le preguntó como se podía explicar que el sistema era fiable, si ya se habían presentado 8 casos, argumentó que: "En un proceso en el que hay 2.900 posibles electores en el que votaron más de 1.100; el que se hayan presentado ocho casos en un tema tan especifico, como la competencia de un miembro de la Junta Directiva para ser o no represente legal no podría concluirse que el sistema no es fiable".

Comunicado a la opinión pública sobre elecciones Junta Directiva 2023-2026 pic.twitter.com/F925BzP57G — Cámara Medellín (@CamaraMedellin) February 13, 2023

19 casos irregulares

Para determinar lo que sucedió en el día de la votación, la Superintendencia restableció la base de datos para recrear el ambiente de las elecciones de 1 de diciembre.



Luego de análisis realizado se pudo determinar que el programa de carga de los datos no estaba diseñado para considerar las empresas cuyos miembros de junta no estaban habilitados para ejercer la representación legal.



Esto ocasionó que miembros principales y suplentes quedaran habilitados para votar. "Así las cosas, contrario a lo certificado por parte de la Cámara de Comercio, fueron 19 casos en los que se presentó la irregularidad consistente en que una persona, que no podía ejercer el derecho al voto, lo hizo", se lee en el documento.

Facebook Twitter Linkedin

Para las nuevas elecciones el voto deberá ser físico y no electrónico. Foto: Cortesía Cámara de Comercio

Y agrega: "Advierte el Despacho que el trámite impartido por la CCMA a las elecciones de miembros de junta directiva para el periodo 2023 – 2026 haciendo uso del voto por mecanismos electrónicos, sufre de vicios sustanciales, pues se pudo determinar que no se brindó a plenitud las garantías necesarias para establecer que el proceso electoral se adelantó bajo los principios de transparencia, objetividad e imparcialidad".



De esta manera, la Supersociedades resolvió revocar los resultados de la Junta Directiva y ordenó repetir las elecciones el próximo 22 de marzo en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Para el desarrollo de ese proceso, le ordenó a la Cámara revisar el censo electoral y las listas de candidatos, dar publicidad a la nueva fecha y designar jurados de votación una vez quede la ejecutoria del trámite.



A pesar de que contra la resolución procede recurso de reposición, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia informó que una vez sea notificada, respetará y acatará la decisión de la Superintendencia de Sociedades.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM