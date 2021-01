¿Por qué Medellín todavía no tiene 1.000 camas UCI activadas?

Aunque desde septiembre del año pasado se anunció que Medellín llegó a las 1.000 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), todavía no todas están activas. A este miércoles, son 862 las que se encuentran activadas y su ocupación es del 87 por ciento, según la Secretaría de Salud de Medellín.



La cifra sigue siendo diferente a la que registra el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE- del departamento de Antioquia, que señala que la capital antioqueña tiene 855 camas activas, de las cuales 732 están ocupadas, lo que deja libres 123.

Al respecto de por qué aún no se han activado las 1.000 que se trazó la ciudad en su plan de expansión, las autoridades de salud de la ciudad afirmaron que aún la red hospitalaria no ha colapsado, pese a que está en momentos en los que toda Antioquia tendrá medidas restrictivas de cara a frenar la expansión del virus, por la cantidad de casos nuevos que se registran a diario (solo Medellín tuvo 1.305 nuevos contagios solo este martes) y por la ocupación de las camas UCI.



“Es importante aclarar que el servicio de salud en Medellín, nuestra red hospitalaria, no ha colapsado, todavía está prestando un servicio de manera oportuna, tenemos un 87 por ciento de ocupación, pero cada paciente por diagnóstico covid o por otra patología, siempre ha tenido atención oportuna y una cama disponible”, manifestó Ruth Helena Mena Pino, subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud de Medellín.



De acuerdo con Mena, la Administración Municipal está trabajando en activar más camas, por lo que se espera que esta semana se habiliten más, debido que depende del comportamiento de la pandemia. De la ocupación del 87 por ciento, el 50 por ciento corresponde a otras patologías diferentes a covid, por lo que el 37 por ciento de pacientes tienen diagnóstico covid confirmado.



“Hicimos una reunión con la red hospitalaria y en esta semana estamos previstos a abrir unas camas para así poder colaborar a que la red hospitalaria no llegue al límite”, afirmó Mena, quien agregó que todos los pacientes que han requerido UCI han tenido una atención oportuna, al igual que los de otras enfermedades.

Hospitalización y urgencias

Actualmente en el servicio de hospitalización y urgencias, la capital antioqueña tiene una ocupación superior al 70 por ciento, por personas que tienen otras complicaciones, según explicó la funcionaria.



“Las patologías que están ingresando son personas que no siguieron unos controles, que no fueron atendidos de una manera oportuna, por lo tanto están llegando a estos servicios totalmente descompensandos y hace que el servicio de urgencias se ocupe de una manera directa por esta patología”, detalló.



Mena le hizo un llamado a los usuarios que padecen otras enfermedades de control, como diabetes, hipertensión, y otros, para que no suspenda los medicamentos ni los controles, se comunique con su red de atención primaria para que continúe con el proceso, de modo que no se descompense.



Agregó que por la alerta roja hospitalaria, se cierran y restringen diversos servicios de salud y algunos se habilitan de manera virtual, aunque si la persona lo requiere de manera presencial, la IPS está obligada en hacerla".



Actualmente, la ciudad tiene 2.150 casos activos.

