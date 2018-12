¿Por qué expulsaron a un estudiante de Sociología de la UNAD?

Fabián García Parada tiene 22 años y estaba a menos de uno de terminar su carrera de Sociología. Pero, en octubre pasado, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) le notificó el fallo que ordena la cancelación de su matrícula y la imposibilidad para ingresar a un programa por cinco periodos académicos regulares. Es decir, no podrá estudiar allí durante dos años y medio.

Para él, quien es de Pamplona (Norte de Santander) y estaba terminando el pregrado en Bogotá, la decisión significa en gran parte el fin de su vida, al menos en lo que se refiere a su futuro profesional. Desde entonces, ha lidiado con depresión e intentos de suicidio. Y solo espera que se haga justicia en un caso que, según él, es síntoma de la persecución y censura que sufren en la UNAD quienes expresan puntos de vista diferentes.



Según el auto que resuelve el caso en primera instancia, el consejo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD solicitó en julio de este año abrir la investigación disciplinaria en contra del estudiante, tras una queja interpuesta por la representante de los estudiantes , por “comportamientos agresivos y malos tratos verbales” del joven hacia ella. Sin embargo, García lo niega y argumenta que sí la cuestionó por su labor como representante de la Red de Estudiantes.



EL TIEMPO buscó la versión de la representante, quien indicó que por urgencias familiares no le era posible entregarla.

Le dije que de la misma manera pensaba que ella acaparó todo en la elección de 2016, cuando fue la única candidata y no hubo opción de voto en blanco

Por su lado, García, quien llegó a Medellín en busca de apoyo, contó que con la joven habló una vez en persona en términos cordiales y luego tuvieron una conversación en WhatsApp: “Le pregunté qué pensaba de que Nicolás Maduro hubiera estado 10 veces en el tarjetón. Ella me dijo que era terrible y yo le dije que de la misma manera pensaba que ella acaparó todo en la elección de 2016, cuando fue la única candidata y no hubo opción de voto en blanco. Fue una discusión de respeto, le dije que era una mala representante y que no estaba de acuerdo con su elección”.



El joven también relató que en un encuentro personal posterior, le manifestó su inconformidad con su rol como representante de los estudiantes, en el que lleva nueve años, y la reforma del estatuto universitario. Fue luego de esta conversación que ella se quejó de malos tratos, algo que una testigo, representante de los estudiantes al Consejo Académico, corroboró.



Además, esta última refirió que el joven había dicho que era “opositor de la representante y del rector por los manejos corruptos que le hacen a la universidad”.

Entre tanto, García dijo que también determinaron que él le hizo un escándalo e intimidó durante 15 a 30 minutos a la representante estudiantil, en la institución.

Fabián García era estudiante de Sociología. Le faltaban dos semestres para terminar la carrera. Foto: Cortesía Fabián García

“Quién va a soportar un escándalo durante 30 minutos dentro del campus. Dicen que la coaccioné, injurié, calumnié, agredí. Yo pedí los videos de la universidad para ver las agresiones, pero no los aportaron ¿Por qué no llamaron a la Policía, por qué no me sacaron, por qué no intervino personal de seguridad?”, se pregunta.

EL TIEMPO trató de obtener una respuesta de Sandra Milena Morales, decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, a la que pertenece el estudiante, pero no obtuvo ningún pronunciamiento. Por los hechos descritos, al estudiante se le sancionó por “atentar contra el prestigio y buen nombre de la universidad o de cualquiera de sus miembros a través de diferentes medios de comunicación”.



Esto, porque también hizo publicaciones en sus redes sociales en las que criticó la labor de la representante, la reforma del estatuto universitario e invitó a otros estudiantes a movilizarse por medio de cartas al consejo superior contra la reforma al estatuto universitario.

¿Por qué no llamaron a la Policía, por qué no me sacaron, por qué no intervino personal de seguridad?

También fue sancionado por “amenazar, coaccionar, injuriar o calumniar a las autoridades y diferentes estamentos universitarios (...)”. Esto, por el supuesto escándalo que él le hizo a la representante estudiantil y sobre el cual pide los videos que lo prueben.



Asimismo, establecieron que es responsable de “acreditar calidades personales y profesionales con soportes falsos”. Esto, porque el estudiante firmó algunas comunicaciones como líder de un grupo de la Escuela de Sociología, el cual, según la UNAD, no se conoce ni tiene acreditación. García dijo que se trata de un grupo independiente y reconoció que sí incentivó la movilización de los estudiantes, para que fueran más críticos.

Además, se le sancionó por hacer mal uso de las bases de datos de la universidad, los logos de la misma y por usar su correo institucional para promover dicha movilización. Por su lado, Óscar Medina, docente de la UNAD en Medellín, indicó que el caso se constituye como una injusticia y forma parte de una supuesta persecución.

Aunque él sigue ejerciendo,

“Tengo fuero sindical, pero están en audiencias para levantarme el fuero y sacarme del todo”, dijo y añadió que pidió la información desde su correo institucional en el que aparece como docente de la UNAD, lo que calificaron como “extralimitación de sus funciones”, al querer escribir una nota periodística.



Fabián García espera que le restablezcan sus derechos. “Hay una burocracia jugando a censurar a un estudiante, se me está matando académicamente por declararme opositor del rector y la representante de los estudiantes. Es un claro mensaje para que ningún estudiante se le ocurra volver a actuar así o pensar diferente en la universidad ¿En cuál universidad pública pasa esto?”, reflexionó.



MEDELLÍN