¿Por qué el coronavirus no llega al Bajo Cauca y el Magdalena Medio?

De los 125 municipios que Antioquia tiene en su jurisdicción, distribuidos en nueve subregiones, solo los que componen el Bajo Cauca y el Magdalena Medio no han registrado casos de presencia del coronavirus entre la población asentada en sus territorios.



Al Bajo Cauca lo integran los municipios de Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza y al Magdalena Medio Puerto Berrío, Caracolí, Maceo, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó.

Con al menos 95.427 habitantes, según las proyecciones del DANE ajustadas a 2020, el principal centro urbano del Bajo Cauca es Caucasia. Un lugar en donde, además, están las únicas 10 camas de cuidados intensivos (UCI) para adultos de la región.



Ella está ubicada en el norte del departamento, en límites con Córdoba y Bolívar, en extensión es la tercera más grande y se caracteriza por tener una economía basada en la minería y la ganadería.



Según los últimos datos, desde la llegada del virus al país, el municipio de Caucasia tan solo ha reportado 20 casos sospechosos. De este total, 15 se han descartado y 5 todavía seguían en estudio.



Magdalena Medio, situada en el costado oriental de Antioquia, en el límite con Santander, se caracteriza por una importante actividad ganadera y petrolera, que la conecta no solo con Medellín, sino con Bogotá, Bucaramanga y Barrancabermeja. Puerto Berrío, con 40.713 habitantes es el principal centro urbano.

¿Cuáles podrían ser las razones detrás de este posible retraso? ¿Existe alguna fórmula que estén implementando los gobiernos locales? Aunque todavía no existen respuestas precisas a estas preguntas, EL TIEMPO conversó con los mandatarios de esas poblaciones para conocer cuál es su balance de las primeras semanas de la cuarentena, por qué consideran que el virus se ha demorado en llegar a sus municipios y cuáles son sus principales preocupaciones.



Félix Olmedo Arango Correa, alcalde de Caucasia, explica que hasta ahora la estrategia del municipio ha consistido en implementar las medidas del Gobierno Nacional y restringir al máximo la entrada de personas, principalmente aquellas que llegan desde Medellín o Montería.



“La estrategia ideal para los municipios a los que no ha llegado al virus es que, tanto el Gobierno Nacional como el Departamental, nos apoyen para poder cerrar las vías. Mejor dicho, que la gente que salga es porque no va a volver a entrar y la que entre es porque no va a volver a salir”, dice Arango, quien en cifras redondas fija en 400 el número de sanciones de tránsito y 90 las de convivencia a quienes han incumplido la cuarentena.

Así mismo, el mandatario local considera que otra de las razones detrás del retraso de la llegada del virus fue la creación de un grupo interdisciplinario, conformado por médicos, sicólogos y epidemiólogos, que ha venido educando a la población y formulando los protocolos para dar seguimiento a los casos sospechosos.



Gustavo Ernesto Medina Zapata, alcalde del municipio de Puerto Berrío, dice, por su parte, que aunque a la fecha no han tenido casos positivos le preocupa la ubicación. “Nuestro riesgo no es solo Antioquia, sino otras regiones y departamentos cercanos”, precisa. Por eso ha restringido al máximo la entrada y salida de personas.



A juicio del alcalde, esa restricción en el ingreso ha sido la clave para retrasar la llegada del virus, ya que en los últimos días los casos en municipios cercanos como La Dorada, Cimitarra y Puerto Araújo se han incrementado.



Esa amplia conectividad es la principal preocupación de los gobiernos locales, tal como lo explica Medina. En su municipio fueron reportados 12 casos sospechosos que después arrojaron resultados negativos. El último consolidado de comparendos emitidos por la Policía, por infringir las normas, ascendía a 682.

En materia de infraestructura hospitalaria, el mayor lío para todos los municipios del Magdalena Medio que ninguno tiene un hospital con camas de cuidados intensivos.



Según explica Medina, por ahora, la solución que se está planteando es habilitar lo más rápido posible un área para infectados en el hospital de Puerto Berrío para los pacientes que no necesiten atención especializada. En el caso de los graves, la idea es trasladarlos a la subregión del Oriente de Antioquia que, después del valle de Aburrá, es la que mejor infraestructura hospitalaria tiene.



Sin embargo, la lejanía de esas camas y la presión que podrían experimentar cuando los enfermos críticos se multipliquen ha obligado a que se evalúen alternativas. Esto con la idea de poder habilitar algunas camas tipo UCI que ayuden a soportar la demanda local.



Aunque en ambas subregiones el balance es positivo, tanto desde Caucasia como Puerto Berrío, los alcaldes anticipan estarse preparando para lo peor. Ambos mandatarios admiten que aunque la lejanía con los principales puntos de propagación, como Medellín y Bogotá, juega a su favor, ninguno descarta que esta pueda volverse en su contra cuando el virus comience a esparcirse y presione su limitada capacidad hospitalaria. Por ahora la estrategia consistirá en aprovechar el tiempo ganado.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO @JacoboBetancur

MEDELLÍN