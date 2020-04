Por no acatar la cuarentena van 8.405 multas en Medellín

En la ciudad hay unas 450.000 personas que pueden movilizarse durante la cuarentena, según datos de la secretaría de Desarrollo Económico de Medellín.



Esto, por estar en las 32 excepciones a la norma y por haber tramitado el permiso especial que dispuso la administración en su página web. Sin embargo, son muchas más las que se ven en algunas zonas de la capital antioqueña, especialmente en las zonas periféricas.

Y es que si bien la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha dispuesto de 21 puestos de control en puntos estratégicos de la ciudad que van variando de horas y zonas, todavía hay quienes salen del aislamiento obligatorio sin tener el permiso necesario, ya sea por necesidad o por ‘hacerle el quite’ a la norma.



Largas filas en supermercados, bancos y puestos GANA para reclamar subsidios es el panorama que se ve en algunas zonas de Medellín. En otras, como Castilla o San Antonio de Prado, han enviado videos en redes sociales de niños jugando fútbol en la cancha del barrio como si su comuna fuera ajena al coronavirus.

En los barrios de #Medellin más alejados del centro poco se respeta la cuarentena. Son mercados persas. Esa ausencia de gobierno se nota siempre allí, no es nuevo: motociclistas sin cascos, terminales tapando calles, autos por doquier. Es otro mundo con poca ley y mucho desorden — Ramiro Velásquez Gómez (@ramirociencia) April 3, 2020

Para evitar aglomeraciones, la alcaldía de Medellín instauró desde el 2 de abril el 'pico y cédula' para trámites bancarios, reclamo de subsidios y compra de alimentos. Sin embargo, en los dos primeros días de esta medida hubo 1.203 sancionados, 623 el primer día y 580 el segundo, según cifras de la Policía Metropolitana.



Así, en total, en los 10 municipios del valle de Aburrá se han impartido 8.405 comparendos por infringir la cuarentena de los cuales, 6.384 son en Medellín. De estos, 524 infractores fueron trasladados por protección.



Recordando que la multa equivalente a este comparendo es de 936.323 pesos por caso, el alcalde Quintero indicó que lo que se recoja por este ítem irá destinado a un fondo para reforzar la dotación del personal médico con elementos para su protección como tapabocas e indumentaria.

“Ustedes no están solos, aquí estamos para ustedes, vamos a usar el dinero de los irresponsables en nuestros héroes, vamos a protegerlos y vamos a contribuir con dotación, tapabocas, guantes, para que sigan trabajando seguros”, dijo en su momento el mandatario local, asegurando que el fondo sería de unos 3.000 millones de pesos.



Sin embargo, tener estos recursos no será tan fácil. De la Policía Metropolitana explicaron lo siguiente: “Hay dos escenarios: uno es la medida correctiva, que quiere decir que la persona debe hacer un curso previa coordinación con el inspector de Policía. La segunda medida correctiva es la imposición de una multa competencia del inspector de Policía, que en primera instancia decide si le pone o no la multa. El afectado podrá aportar pruebas para lo imposición de la multa y en caso de que sí le sea impuesta, podrá apelar la decisión frente al secretario de Seguridad”.Es decir, prosiguió el vocero de la Policía, no se ha impuesto ninguna multa económica pues debe surtirse el debido proceso, que es acudir a los cinco días hábiles a que le resuelvan la situación, pero como los términos están suspendidos, el infractor deberá estar atento a que pase la cuarentena para poder acercarse donde el inspector de Policía en los cinco días.

Muchas personas no cumplieron con la medida Foto: Cortesía Guardianes Antioquia

La sanción económica o pedagógica no es lo único. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra 15 personas que habrían violado las normas sanitarias establecidas para evitar el contagio del coronavirus en el departamento.



De acuerdo con el ente acusador, siete de estos casos se registraron en Medellín, “donde los procesados fueron capturados en flagrancia cuando cometían otros delitos como hurto o porte ilegal de armas”.



Los restantes ocho casos se presentaron en los municipios de Fredonia, Sonsón, Santa Rosa de Osos y Briceño. En estas zonas, cinco hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento de carácter domiciliario y a otras tres personas se les concedió la libertad, dos de ellas menores de edad.



El primero de estos casos fue el de Fredonia, ocurrido el pasado 26 de marzo cuando un adulto mayor de 79 años fue cobijado con medida de aseguramiento en el domicilio, por ser la tercera vez que no cumplía con la norma obligatoria de quedarse en casa tras haber llegado de Estados Unidos cuatro días antes.



“Funcionarios de Migración Colombia le informaron al viajero las restricciones que tenía y el aislamiento obligatorio que debía cumplir. Sin embargo, al día siguiente, el adulto mayor fue visto caminando por el parque principal de Venecia (Suroeste) y fue capturado por la Policía Nacional mientras departía con varias personas. El procesado no aceptó los cargos imputados por el delito de violación de medidas sanitarias.

MEDELLÍN