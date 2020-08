Por fricciones con Quintero, renuncia Junta Directiva de Ruta N

En una segunda jornada de renuncias masivas, durante la tarde de este miércoles la junta directiva de Ruta N, la entidad bandera de la Alcaldía de Medellín para gestionar y potenciar los proyectos de innovación en esa ciudad, dimitió en pleno enviando un mensaje de protesta al alcalde Daniel Quintero.

Aunque las fricciones venían desde antes, la razón principal de la renuncia se produjo este lunes por la mañana, cuando el alcalde Quintero aseguró en una entrevista con BLU Radio su intención de remover al actual gerente de esa entidad, Andrés Vásquez, y reemplazarlo por Javier Fernández, un ingeniero cercano a la administración municipal que al comienzo del año había sido anunciado como el nuevo director de la agencia Sapiencia, pero no pudo posesionarse por incumplir con algunos requisitos legales.



“Soy un experto en innovación y en Ruta N vamos a poner la persona de la mayor calidad. Esta es una entidad pública, una entidad que funciona con recursos públicos, tengo la mayoría de las posiciones en la junta directiva y no hay un solo centavo de ruta N que no provenga de la alcaldía de Medellín”, aseveró el mandatario local en su entrevista con esa emisora.



En una situación muy similar a la ocurrida con la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín, que también renunció durante la tarde del pasado martes, el anuncio de Quintero cayó muy mal en la junta de Ruta N, la cual siguió el ejemplo de la primera y protestó por quedar excluida de la toma de decisiones en la corporación.

tengo la mayoría de las posiciones en la junta directiva

Para este año, la junta directiva de Ruta N estaba encabezada por el alcalde Daniel Quintero, el gerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón, el presidente de TigoUNE Marcelo Cataldo Franco, el rector de la Universidad EIA Carlos Felipe Londoño Álvarez, el presidente de Distrihogar Ricardo Sierra Moreno, el presidente del Grupo Conconcreto Juan Luis Aristizábal Vélez, el vicepresidente de finanzas corporativas de Grupo Argos Alejandro Piedrahíta Borrero, el presidente de Viajes Veracruz José Alejandro González Jaramillo, y dos miembros independientes restantes, Juan Guillermo Londoño Posada y Rafael Aubad López.



Algunos políticos locales, reaccionaron a la noticia, criticando el manejo que el mandatario local le ha venido dando a las entidades de la ciudad.



“El director de Ruta N, Juan Andrés Vásquez, había sido nombrado por el Alcalde en marzo, y se negó a ceder a las presiones burocráticas de la administración” planteó el concejal Daniel Duque, agregando que detrás de esta decisión habría un descontento hacia la administración municipal.



“La mayoría de la junta de Ruta N renunció al considerar que el Alcalde no respetó los estatutos y cambió al director de la entidad sin consultarlos. Esto evidencia que lo de EPM no fue un caso aislado, es un comportamiento sistemático de irrespeto a la institucionalidad”, agregó el corporado a través de su cuenta de Twitter.





Aunque todavía no se ha producido un documento oficial, versiones preliminares apuntan a que por lo menos la mitad de ese grupo habría acogido la decisión de salir de la entidad.



Durante la noche de este jueves, se espera que el grupo de los ejecutivos salientes emita un comunicado formal ampliando las razones de la dimisión.



