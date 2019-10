Por disturbios suspenden actividades en la U. Nacional sede Medellín

Un grupo de estudiantes bloqueó en la tarde de este lunes 21 de octubre una de las principales vías aledañas a la Universidad Nacional en una nueva jornada de protesta.



Más allá del hecho, que causó un colapso vehicular en la vía, el hecho obligó a que la Universidad anunciara la evacuación de los campus de El Volador y el Río debido a que elementos de la universidad fueron hurtados para construir barreras y escudos.

Así lo dejó saber la entidad mediante un comunicado, explicando que personas encapuchadas y no identificadas "ingresaron a la Universidad y sustrajeron sin permiso elementos de la oficina de mantenimiento para construir barreras en el sector de las canchas que dan hacia Punto Cero y se están fabricando escudos artesanales con fines no determinados".



Sobre los trabajadores que tienen hijos vinculados a la Escuela UN, la entidad les informó que deberán recogerlos en las instalaciones de dicha escuela pues no habrá servicio de transporte hasta el campus como se hace regularmente.

Juan, te contamos que en el momento se presenta un cierre sobre la Autopista Norte, a la altura de la Universidad Nacional. Te compartimos esta información. 👇 pic.twitter.com/Lk4HKGPQTk — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) October 21, 2019

Por su parte, la secretaría de Movilidad informó que debido a esta situación hubo que cerrar la vía Autopista Norte y solicitó a los conductores que transitan por la zona tomar vías alternas.



MEDELLÍN