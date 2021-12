Las muertes de animales en el valle de Aburrá han incrementado drásticamente a causa del uso de la pólvora en medio de las festividades navideñas.



Así lo han dado a conocer algunas funerarias de mascotas en la ciudad de Medellín, que se encuentran en alarma a causa de la situación.

¿Qué está pasando?

Según le dijo a ‘Noticias Caracol’ Óscar Darío Díaz, psicólogo de la funeraria Funeral Pet Colombia, las muertes de perros, gatos, conejos y aves han aumentado considerablemente desde el inicio de la alborada en la ciudad.



“Eventualmente son cinco o seis usuarios (animales fallecidos) en el día. Pero desde el 1.° de diciembre la cifra incrementó a 18 o 20 casos”, afirmó Díaz.



Cabe recordar que los animales perciben los sonidos de la pólvora hasta siete veces más fuerte que los humanos y que dichos sonidos les producen estrés, problemas de salud y hasta la muerte.



Según el trabajador de la funeraria, la situación es preocupante, pues demuestra la falta de conciencia que tienen los ciudadanos sobre el uso de la pólvora y sus afectaciones en los animales.



Le puede interesar: Medellín impondrá multas de hasta un millón de pesos a quien use pólvora

“Estamos viendo que no hay conciencia sobre el no uso de la pólvora. Estamos viendo que las personas no se dan cuenta del daño que hacen”, indicó.



Los expertos indican que las causas de fallecimiento son infartos o atropellamientos por parte de vehículos en el momento en que los animales intentan escapar del ruido.

¿Cómo cuidar a su mascota en esta temporada?

Según indica Funeral Pet, hay algunos tips para cuidar a las mascotas en medio de la temporada navideña en la que hay uso excesivo de pólvora.



Lo primero es que su mascota realice varias actividades a lo largo del día. Esto con el fin de que se sienta cansada en las noches y pueda dormir más tranquila, incluso con el sonido de la pólvora.



Si su mascota encuentra un refugio o un escondite dentro de la casa, deje que permanezca en este lugar y acompáñelo mientras cesa la pólvora.



Además: Más del 60 % de los quemados con pólvora en Tolima son menores de edad

Los perros y los gatos pueden percibir el ruido de la pólvora con mucha más intensidad que las personas. Esto puede causarles desde estrés y arritmias, hasta la muerte. Foto: iStock

También puede funcionar que su perro consuma esencias florales en el agua para sentirse más relajado. Ponerle música clásica también puede ayudar a disminuir su estrés.



Además, Funeral Pets indica que no debe arropar a su mascota cuando se sienta asustada por la pólvora. Esto puede causarle más miedo y ansiedad.



No lo deje solo en casa y recuerde cerrar las puertas, ventanas o demás rutas por las que su mascota podría salir corriendo. Así evitará accidentes y tragedias.



Es importante que hable con su veterinario de confianza para que este le indique qué otros cuidados o medidas necesita su mascota en medio de esta temporada de pólvora.

