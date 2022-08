¿Qué hacían unos policías subiendo a un ciudadano a un vehículo particular? Esa fue la pregunta que se hicieron varios ciudadanos que en la noche de este miércoles vieron la escena en las inmediaciones del Éxito de Sabaneta, Sur del valle de Aburrá.

“Había un carro blanco de vidrios oscuros y vi que había unos policías ahí. Mientras esperaba el cruce del semáforo me puse a ver que estaban tratando de meter un señor que tenían esposado, lo trataban de meter a la parte de atrás”, denunció uno de los testigos.



Lo sucedido quedó registrado en videos aficionados donde el ciudadano, vestido con camisa roja y jeans azules, gritaba con insistencia: “¡Ayuda, soy Cristian Caballero, ayuda, ayúdenme, soy Cristian Caballero!”.



“Lo que me parecía muy extraño es que a él no lo estaban montando a una patrulla ni nada sino que lo estaban, a la fuerza, metiendo a la parte de atrás del carro”, agregó el denunciante.



Consultada la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá sobre lo ocurrido, explicaron que se trató de una asistencia realizada por los uniformados ante la llamada de la pareja sentimental del hombre que, al parecer, se encontraba alterado por los efectos de sustancias alucinógenas.



Agregaron que un vecino del sector, el dueño del vehículo blanco que quedó registrado en la grabación, se ofreció a llevarlo a un centro asistencial y fue por esto que lo subieron al particular.



MEDELLÍN

