La delincuencia en Colombia está preocupando considerablemente a los ciudadanos. Son cada vez más los casos reportados en redes sociales sobre hurtos e inseguridad.



Un video en X se viralizó debido a que un ladrón se le escapó de las manos a un policía cuando estaban esperando la patrulla para poner el denuncio. ¿Qué pasó?



El miedo al robo se volvió cotidiano en diferentes ciudades de Colombia. Los colombianos ya saben que pueden ser víctimas de atracos en las calles, servicio público o, incluso, saliendo de sus casa.



Es por esto que muchos deciden hacer justicia por su propia mano y, algunas personas, terminan cometiendo delitos. Hay otros que deciden hacer lo correcto, entregarlos a la Policía y esperar que las autoridades determinen el rumbo del delincuente.



De hecho, ese fue el caso que se reportó en un video que hoy tiene la atención de miles de internautas. No obstante, este, en particular, no terminó como la comunidad esperaba.

Se le escapó de las manos



De acuerdo con Denuncias Antioquia, en la estación San José del tranvía de Medellín, un hombre fue capturado con ayuda de la comunidad por robar a una persona.



Tras la detención, el hombre fue entregado a las autoridades, quienes decidieron esperar la patrulla en la salida de la estación.



La víctima del robo decidió grabar el momento. Sin embargo, segundos después sucedería algo que dejaría con la boca abierta a miles de usuarios en redes.



Resulta que el ladrón aprovechó un descuido para volarse. Esquivó al policía y salió corriendo. El uniformado intentó agarrarlo, pero le fue imposible y el delincuente logró volver impune a las calles.

Esta rata me iba a robar en la estación San José del tranvía… estábamos esperando la patrulla para poner el denuncio y se alcanzó a volar… pilas que anda suelto pic.twitter.com/73HAWizyk5 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 24, 2023

Reacción de los internautas

El video ha dejado un sinnúmero de reacciones. La mayoría de indignación y enojo por la situación.



De hecho, algunos mencionan que el ladrón debía estar esposado para que no sucediera eso.



"¿Para qué son las esposas?", "se notó el deseo de atraparlo" y "pero que mala acción de la policía si es un sospechoso debería de estar esposado por lo menos pero no y la compañera hay como si nada. Falta de preparación creo", fueron algunos de los comentarios.

