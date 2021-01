Policía intervino 228 fiestas en Año Nuevo en Medellín

La noche del 31 de diciembre en Medellín tuvo contrastes: el silencio en unas zonas y el desborde de desorden en otras, pues no faltaron los indisciplinados que, pese al toque de queda, hicieron fiestas o incumplieron las medidas impuestas en todo el valle de Aburrá.



De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Medellín, la Policía Metropolitana intervino 228 fiestas en la capital antioqueña, dispersando a entre 2.000 y 2.500 personas.



Así lo confirmó Leonardo Buitrago, subsecretario operativo de Seguridad de Medellín, quien reiteró que esto se trata de consciencia ciudadana.

"La prevención y la educación ciudadana va más allá de la parte represiva, yo no me imagino una ciudad donde se necesite ni siquiera un policía en cada esquina. ¿Cuántos policías se requieren para lograr intervenir una fiesta? El tema es un cambio cultural. Si un año como el 2020, tan complejo con el covid, no nos deja enseñanza, ya el tema nos debe cambiar", reflexionó Buitrago.



Y es que desde las 8 de la noche de este jueves, cuando comenzaba la medida, hasta las 6 de la mañana de este primero de enero, fueron impuestos un total de 111 comparendos por incumplimiento a la medida de toque de queda.



De esta cifra, 82 comparendos fueron en Medellín, ocho en Copacabana, seis en la estrella, cinco en Itagüí, cuatro en Sabaneta y dos en Bello, Caldas y Envigado, respectivamente.



Al respecto, las autoridades habían reiterado que en primera instancia se entraría con pedagogía, tratando de generar consciencia en las personas, y que como última medida sería la imposición de comparendos, pero mese a las acciones "en últimas, el ciudadano es el que tiene la potestad de hacer o no hacer las cosas", agregó el subsecretario.



En todo diciembre en el valle de Aburrá, 1.689 personas fueron multadas por incumplir la medida del toque de queda y pico y cedula, 1.267 de ellos en Medellín.



En total, las autoridades recibieron 11.250 llamadas al 123 por comportamientos contrarios a la convivencia y emergencias, es decir 3.370 llamadas menos que en 2019, cuando se registraron 14.620 llamadas.



De estas, 2.030 llamadas fueron de ciudadanos reportando perturbación por el alto volumen de la música, de las cuales la mayoría fueron provenientes de Medellín (1.312).

Hubo riñas y tres muertos

Durante el último día del año se registró solo un homicidio en el valle de Aburrá, según la Policía Metropolitana. El hecho se presentó en el municipio de Itagüí, en el sector Agizal y estuvo relacionado con una extorsión.



"Parece que tendría que ver con el no pago de alguna extorsión que está un grupo delincuencial afectando al transporte en este sector. Estamos con la investigación correspondiente. En el mes de noviembre el grupo Gaula realiza una operación contra este grupo criminal, vamos a seguir trabajando por desarticular esta banda criminal", explicó el brigadier general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.



A su vez, en la madrugada de este 1 de enero de 2021 se registraron dos homicidios, uno en Bello el otro en Medellín.



Frente al hecho de Bello, ocurrido en el barrio Araucarias, Camacho explicó que se trata de un ajuste de cuentas en las bandas delincuenciales, motivo por el que dos personas recibieron heridas con arma de fuego y una de ellas falleció.



El hecho de Medellín se presentó en el barrio Castilla y fue reportado por la ciudadanía, a través de la línea 123.



En cuanto a las riñas, las autoridades recibieron un total de 420 llamadas, 212 de esas en Medellín.



De dichos enfrentamientos, se registraron 13 lesionados entre el 31 de diciembre y la madrugada del 01 de enero, once de ellos por arma corto punzante y dos por arma de fuego. Los sitios de ocurrencia fueron en La Candelaria (seis casos), Santa Elena (dos) y los otros en Manrique, Pajarito, Itagüí, Bello y Barbosa, respectivamente.



Pero en los hogares también hubo problemas. La Policía Metropolitana recibió 250 llamadas por violencia intrafamiliar durante esta fecha, 123 de esas en Medellín.



Siguen quemando pólvora

Por quema de pólvora se recibieron un total de 376 llamadas, 249 de esas en Medellín.



De acuerdo con la Policía, el 31 de diciembre fueron incautados nueve kilos de pólvora en el Valle de Aburrá.



Durante el recién terminado año, la Policía Metropolitana ha incautado 3.672 kilos de pólvora en los municipios del valle de Aburrá, de los cuales 2.933 kilos fueron en Medellín.



MEDELLÍN