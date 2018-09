Policía captura a uno de los presuntos atracadores de bus en Medellín

Menos de una semana les tomó a las autoridades de Medellín capturar a alias la 'Chinga', uno de los presuntos ladrones captados en videos mientras asaltaban a los pasajeros de dos buses de la empresa Coonatra en un mismo día.



Tras conocerse las imágenes, que se volvieron virales en redes sociales, el pasado martes 4 de septiembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que ambos jóvenes ya estaban plenamente identificados.

De acuerdo con el coronel Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), alias la Chinga, de 25 años de edad, fue detenido en una zona rural del municipio de Amagá (Suroeste de Antioquia), donde se estaba escondiendo de las autoridades.



Asimismo, la Policía explicó que el capturado tiene antecedentes en Bogotá por daños a los bienes y recursos naturales.

El subcomandante también indicó que siguen tras la pista de alias Carlitos, el otro joven que participó en los hurtos y quien tiene 10 antecedentes por diferentes delitos como porte y tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y hurto.



Aún no se ha establecido que estas dos personas pertenezcan a una estructura criminal organizada y también se investiga si una mujer habría participado en los robos, haciéndole la señal de pare a los buses.



En su cuenta de Twitter, el alcalde Federico Gutiérrez resaltó la agilidad con la que se capturó a la 'Chinga'.

En tiempo récord capturamos a alias "la chinga", uno de los autores del hurto a pasajeros de un bus de servicio público esta semana. Falta alias “Carlitos” y pronto caerá. Felicitaciones @PoliciaMedellin @PoliciaColombia y @FiscaliaCol Fiscalia Medellín. pic.twitter.com/knnnDdhmEY — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 7 de septiembre de 2018

Vale recordar que ambos hurtos se presentaron el primero de septiembre, ambos en horas de la mañana, uno a las 8:00 a. m. y otro a las 9:40 a. m., aproximadamente. Los buses en los que se cometieron los delitos pertenecen a la empresa Coonatra de Medellín, la misma que este año sufrió quema de vehículos y el homicidio de un conductor.



El coronel dijo que en total robaron al menos un millón de pesos en efectivo, así como distintas pertenencias de los pasajeros.



El modus operandi en ambos atracos es similar. Dos sujetos entran, pagan su pasaje y se ubican en la parte trasera del bus. Luego uno de ellos saca un arma, golpea con la pistola a uno de los pasajeros e insulta a los otros mientras los intimida con el revólver. El otro sujeto, por su parte, les quita las pertenencias.

“Fue muy rápido. Golpearon a un usuario en la frente y comenzaron a intimidarnos y a insultarnos, llevándose las pertenencias. A mí se me llevaron el producido del día (225.000 pesos). Él solo me repetía que le entregara todo y me tocó sacarle lo poquito que traía de más para que no me fuera a disparar”, contó uno de los conductores afectados.



