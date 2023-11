Polémica en Antioquia por alumbrado navideño alusivo al accidente aéreo de Chapecoense

Este 28 de noviembre se cumplen siete años de la tragedia aérea del vuelo 2933 de LaMia que transportaba 77 personas, entre estas todo el equipo de fútbol Chapecoense.



El avión se estrelló en un cerro del municipio de La Unión (Oriente antioqueño) dejando un saldo de 71 personas muertas.

Esto puso en el panorama al municipio de La Unión, que incluso rebautizó al cerro donde ocurrió el accidente como Cerro Chapecoense y lo convirtió en un lugar de peregrinación.



Sin embargo, la decisión que la alcaldía tomó este año causó polémica e indignación.



Se trata del decorado del alumbrado navideño, que para este año tiene una réplica del avión accidentado como adorno navideño en todo el parque principal.



Así se ve la decoración Foto: Facebook Filanderson Castro

"Qué particular y llamativo fue ver esta representación de avión estrellado en medio de los alumbrados del municipio de La Unión, entendiendo la decembrina como una época festiva y de celebración ¿Estamos celebrando una tragedia acaso? ¿O tenemos tan poca construcción histórica que nos apegamos a cualquier suceso algo relevante y lo explotamos al máximo en todo cuanto podamos?", criticó un visitante al municipio en sus redes sociales.



La enorme figura muestra al avión como si estuviera estrellado en todo el parque municipal.



(También lea: Movilidad en Antioquia está afectada por problemas en las vías a cargo de la Nación)



Hasta el momento no hay pronunciamiento de la Alcaldía sobre esta decisión, si se trató de un homenaje a lo ocurrido ese 28 de noviembre del 2016 o cuál fue el motivo para hacer dicho alumbrado.



Los alumbrados en este municipio se encenderán este sábado 25 de noviembre y contará con artistas y cantantes invitados como Hernán Gómez, hermano del 'Rey del Despecho', Darío Gómez.



Este medio ha intentado comunicarse con la alcaldía municipal y la empresa encargada de esta instalación, pero hasta el momento no ha habido respuesta.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín

