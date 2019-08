Las mujeres contarán una nueva historia en La Playa

Una de las singularidades de la tradicional avenida La Playa, en el centro de la ciudad, son los bustos de personajes en mármol, bronce y piedra.



Bustos de hombres que recuerdan al transeúnte libertadores, historiadores, médicos, gobernadores, artistas, magistrados, activistas, poetas, indígenas y religiosos.

A ese céntrico sector falócrata de la ciudad, la Alcaldía de Medellín decidió llevar 33 esculturas de mujeres ilustres en los mismos campos de sus congéneres.



Entonces, Simona Duque, madre heroína de Marinilla quien ofrendó sus hijos para la causa independentista; María Cano, quien por su denodado trabajo por los artesanos y gentes pobres fue proclamada Flor del Trabajo; la trasgresora artista Débora Arango; la Santa Madre Laura Montoya Upegui, entre otras sobresalientes, convivirán expuestas al lado de, entre otros, Carlos E. Restrepo C., presidente de Colombia 1919-1914; Mister James Tyrrel Moore, eminente ingeniero inglés, promotor de la industrialización de Antioquia, y Manuel Uribe Ángel, médico insigne y gobernador de Antioquia.



Pero, esto que parecería un gesto de reivindicación de la memoria femenina y su trascendental papel en la vida e historia de la ciudad se ha convertido en una polémica.



Todo comenzó hace cerca de dos meses cuando la secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, junto con la de Mujeres y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), decidió trasladar las figuras femeninas que estaban ubicadas detrás del Jardín Botánico, en la comuna de Aranjuez, a La Playa para que fueran más visibles y, además, “para resignificar la narrativa que configuraban los bustos de hombres en el sector”.



Claudia Vásquez, líder del programa Memoria y Patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana, explicó que no en toda ocasión la ubicación de las esculturas que tiene Medellín obedeció a un criterio que leyera el contexto donde se iban a poner.



“Nosotros creemos que si vamos a dinamizar el arte público, también es interesante removerlo como pasó con los bustos de mujeres. El lugar donde estaban ubicadas, en un principio, era de paso y presentaba ciertos riesgos”, afirmó.Para Luz Stella Londoño, directora del Colectivo de Mujeres Comuna 4 (Aranjuez), los habitantes de la zona solo se dieron cuenta del valor de los bustos cuando se los llevaron.

Aseguró que cuando pusieron las esculturas detrás del Jardín Botánico siempre pensaron que no era un buen lugar para hacerlas visibles.



“La comunidad no se había apropiado del espacio, al inicio las esculturas estaban ubicadas en el piso, entonces los skaters hacían piruetas encima de ellas y al construir los pedestales había sujetos que utilizaban el lugar para orinar”, contó.

Wilmar Peláez, subcoordinador de la Mesa de Derechos Humanos de Aranjuez, piensa en contrario.



La percepción que tiene acerca del traslado de los bustos es de humillación, desconsuelo y ultraje, hasta de robo cultural por parte de la Alcaldía.

“Estamos en la búsqueda de mecanismos jurídicos que demuestren que este atropello que realizaron las secretarías tiene ámbitos judiciales, es un detrimento patrimonial”, dijo.

La esquina de las mujeres

Aunque calificó de loable la intención de la Alcaldía, al garantizar equidad de género en los elementos escultóricos de La Playa, Sonia Vázquez, consejera departamental de Participación Ciudadana, consideró reprobable el hecho de que la intervención no fuera consultada con la comunidad de Aranjuez y dijo que los bustos podrían perder fuerza con la reubicación.



“No tiene presentación que se deje el espacio vacío, sin esculturas. No se tiene que deteriorar un lugar para mejorar otro. Creo que lo ideal habría sido reinaugurar el espacio y construir otros bustos para La Playa, tenemos miles de mujeres a quiénes resaltarles su trabajo. Es muy importante tener un sitio de mujeres ya sea una plaza, un puente, una avenida. A ‘La Esquina de las Mujeres’ se le pudo haber dado más vitalidad”, agregó.



Las esculturas de mujeres fueron instaladas en el 2007, a propósito de un acuerdo municipal del Concejo de Medellín emitido en el 2004.



La medida buscaba crear un espacio que se convirtiera en el centro de reunión de las mujeres influyentes en la región y también como una plaza en donde pudiera celebrarse el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



Los bustos fueron realizados por mujeres escultoras de la ciudad. En un principio, al sitio se le llamó ‘La Esquina de las Mujeres’ y fueron construidos 13 y el monumento Hacia la igualdad o Las Sufragistas, en honor a 1957, año en el que la mujer comenzó a votar en Colombia.

Esta escultura es la única que aún permanece en el espacio. Para el 2011, fue incluido el busto de la Santa Madre Laura Montoya Upegui.



Entre las mujeres que hacían parte de ‘La Esquina’ se destacan la labor de las cacicas Dabeiba y Agrazaba; María Centeno, Simona Duque, María Martínez de Nisser, María Cano, Blanca Isaza de Jaramillo, Jesusita Vallejo de Mora, Débora Arango, Luz Castro de Gutiérrez, Benedikta Zur Nieden de Echeverría, Rosita Trujillo de Turizo y Luzmila Acosta de Ochoa.



Se espera que al final de la presente Administración Municipal, las esculturas ya estén ubicadas en La Playa y el corredor Córdoba.



La intervención hace parte del plan integral de renovación del tramo 1 de la avenida que se encuentra entre el teatro Pablo Tobón Uribe y la Oriental.



Los bustos serán puestos de manera cronológica en el sector. Es decir, cuando los peatones recorran las calles podrán observar personajes importantes del periodo Colonial y del posterior desarrollo en la ciudad, aparte de conocer a líderes y lideresas de los siglos XIX y XX.

Mientras la Mesa de Derechos Humanos y Asocomunal interpondrán una acción de tutela en contra de la Administración Municipal, por el traslado de los bustos a La Playa, ella reconoció la poca socialización de la intervención como un evento desafortunado y de falta de cortesía, pero insistió en que el lugar donde estaban no era estratégico.



“Yo espero que la comunidad de Aranjuez tenga la oportunidad de ver cómo lucirán las esculturas en un lugar tan céntrico como La Playa”, dijo Vásquez.



Melissa Orozco Duque

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN