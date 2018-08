Polémica por niños de jardín infantil que cantan canción de despecho

Luego de que se conociera un video en el que varios niños de un jardín infantil de Buen Comienzo, en Medellín, cantan una canción de despecho, la administración municipal informó que adelanta las investigaciones pertinentes, puesto que al parecer se vulneraron los derechos de los menores de edad.

“Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor; no quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla. Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer, quisiera frentiarlo y hacerle pagar por lo que me hizo”, cantaban los niños a viva voz e, incluso, al final una de las niñas rompió en llanto.



La canción corresponde a ‘Maldita traición’, del artista de música popular, conocido como Alzate.



Pese a las risas que suscitó el video que circuló en redes sociales, las autoridades rechazaron la situación e iniciaron una investigación que les permita establecer quién grabó y difundió el video.



“Me enteré de los hechos el fin de semana, entonces, el lunes (25 de septiembre) me trasladé hacia el jardín infantil a analizar la situación en territorio. Rechazamos la publicación del video y la forma en que se promueven los valores y el desarrollo de los niños en lo que pudimos ver en el video”, indicó Camila Gaviria Barreneche, directora técnica del programa Buen Comienzo.

Rechazamos la publicación del video y la forma en que se promueven los valores y el desarrollo de los niños FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, la funcionaria dijo que en ese grupo del jardín infantil en el que se hizo la grabación se cuenta con una licenciada en educación y dos madres comunitarias, quienes explicaron que la canción la escuchan porque hace parte de los intereses de los niños.



Sin embargo, añadió la directora, ese tipo de expresiones que contiene la letra van en contra de los lineamientos de Buen Comienzo, que en Medellín atiende aproximadamente a 75.000 niños, desde madres gestantes hasta los 5 años.



El equipo de interventoría se encargará de las acciones que se deben tomar frente a la situación, se revisarán las pruebas y se empezará un proceso jurídico, para analizar si hubo incumplimiento contractual por parte del jardín infantil.



MEDELLÍN