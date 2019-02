Polémica en Medellín por cifra de 22.900 muertes por contaminación 

La Contraloría de Medellín despertó polémica, luego de que diera a conocer los resultados de una investigación sobre muertes y afectaciones a la salud de los ciudadanos por cuenta de la mala calidad del aire. El informe salió a la luz pocos días antes de que comience a regir el estado de prevención en los 10 municipios del valle de Aburrá, que será desde el lunes 18 de febrero e incluye pico y placa ambiental.

De acuerdo con el estudio ‘Cuantificación física y económica del impacto de la contaminación atmosférica en la salud de la población de Medellín’, elaborado en conjunto con el Instituto Ambiental de la Universidad Nacional sede Medellín, en Medellín murieron 22.922 personas en el periodo 2011-2016 por la Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA).



El informe indicó también que las edades en que más se presentaron muertes por esas patologías fueron de los 20 a los 59 años, es decir, en la población económicamente activa de la ciudad, con el mayor número de casos observado en el año 2015.



Las comunas 16 (Belén), seguida por la 11 (Laureles- Estadio) y 10 ( La Candelaria) son las que presentaron más episodios, según el estudio. De acuerdo con el documento, los datos de mortalidad fueron reportados por la Secretaría de Salud de Medellín, y luego validados por el Dane.

En términos de la condición económica del fallecido, apunta que “el mayor porcentaje de muertes causadas por ERA correspondieron a personas de estrato uno en las comunas Popular, Manrique, Villa Hermosa”. Justo ayer 13 estaciones de medición de la calidad del aire, según el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), amanecieron en naranja, es decir que es peligroso para niños. embarazadas y adultos mayores.



El director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), Eugenio Prieto, por su parte, aclaró que puede haber diferentes orígenes en las enfermedades que señala el estudio, no solo la calidad del aire.



“No todas las enfermedades agudas tienen que ver con el tema de la contaminación, y creo que hay que mirarlo con detenimiento. Yo he hecho un llamado respetuoso para que este tema no genere un pánico innecesario”, criticó.



Concluyó que el estudio propio se ha protegido para que no genere una discusión sobre las cifras de mortalidad.

No todas las enfermedades agudas tienen que ver con el tema de la contaminación, y creo que hay que mirarlo con detenimiento

Precisamente, el Amva le encargó un estudio a la Facultad Nacional de Salud Pública, que daría información fiable.



“Nuestro estudio va a dejarle al territorio todo un sistema de datos que se cruzan anualmente. Nosotros en PM 2.5 (tipo de partículas más dañinas en el aire) solo teníamos estaciones midiendo desde el 2008”, puntualizó.



La secretaría de Salud de Medellín también controvirtió el informe de la Contraloría. Su argumento es que para el periodo de tiempo al que este se refiere sí hubo 22.922 fallecimientos, pero asociadas a todo tipo de enfermedades respiratorias, no solo ERA. Por esta última causa, dice, hubo 7.320 muertes.

😷 Sufrir enfermedades cardiovasculares es más probable si respiras aire contaminado. Aportar a la #CalidadDelAire también es aportar a la salud de todos.



— Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) 13 de febrero de 2019

En un comunicado, la dependencia informó que “en las enfermedades a las cuales se asocia la exposición frecuente y prolongada a material particulado contaminante, pueden influir otros factores como el hábito de fumar, el consumo frecuente de alimentos ricos en grasa, el sedentarismo, el consumo excesivo de sal y de alcohol, además de antecedentes familiares y genéticos”.



La dependencia de Salud aclaró que las muertes por estas enfermedades pueden tener diferentes factores de riesgo, por lo cual, estimar el grado de afectación de cada uno requiere estudios de causalidad en el que participen diferentes profesionales de salud, medio ambiente y otras disciplinas.



