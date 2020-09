Fricciones entre alcalde Quintero y exalcalde Gutiérrez suben de tono

La polémica, originada a raíz de las decisiones en EPM, entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el exalcalde Federico Gutiérrez, a quien expertos ven con intenciones de ser candidato a la presidencia, cada día sube de tono.



Aunque las tensiones entre ambos ya venían de tiempo atrás, el primero en romper el silencio fue el exalcalde Gutiérrez Zuluaga, que en una entrevista con María Isabel Rueda, para EL TIEMPO, calificó como “nada santos” los intereses que tendría el nuevo mandatario en EPM.

“(…) Acabó con el gobierno corporativo de una empresa que se ha hecho grande durante más de 65 años. Acabó con una relación de confianza en muy pocos meses, no solamente en EPM, sino en toda la ciudad, entre el sector público, el sector privado, las universidades y la sociedad civil”, planteó Gutiérrez.



A lo largo de la entrevista, el exalcalde Gutiérrez resaltó la afectación negativa que experimentó esa compañía en su calificación por parte de la agencia Fitch Ratings y dudó de la independencia política de Quintero, aseverando que su proyecto está bajo la influencia del ex gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez y tiene afinidad política con el senador Gustavo Petro.



“(…) en poco tiempo ha logrado destruir uno de los activos más importantes que ha tenido esta región, luego de superar adversidades tan grandes. Ahora dice que nada le funciona a EPM. Tan raro, una empresa que en pocos años no ha hecho sino girar billones y billones de pesos al municipio para invertir en lo social”, sostuvo el exalcalde.



Unas cuantas horas después, el alcalde Daniel Quintero respondió a los cuestionamientos de Gutiérrez y se defendió argumentando que durante el pasado gobierno EPM iba rumbo a la quiebra.



“En el gobierno de Federico Gutiérrez EPM iba camino a la bancarrota. No dejaremos que eso pase. Vamos a sacar a Hidroituango y a EPM adelante”, dijo Quintero Calle.



De igual forma, el mandatario local publicó un trino en donde, aunque no aludió directamente al exalcalde, justificó que las decisiones tomadas durante los últimos días tienen como único objetivo combatir la “politiquería” y la “corrupción”.



“Vendrán insultos e irrespeto de quienes se saben responsables. Así son ellos. Nosotros seguiremos diciendo la verdad con honestidad, transparencia y contra la politiquería y la corrupción”, expresó el alcalde a través de su cuenta de Twitter.



Tras estas declaraciones, el exalcalde Gutiérrez se fue con todo contra Quintero en su cuenta en la red social y lo llamó ‘Samuel Moreno’.



“Lo que dice el nuevo Samuel Moreno es falso. En el empalme recibió toda la información y sabe que EPM iba por buen camino y resolviendo grandes retos. Al contrario, quien puso en riesgo a EPM y a Medellín es usted. Ya sabemos que usted es un corrupto. El tiempo lo demostrará”, escribió.

Más allá de estas fricciones, algunos expertos advierten que el enfrentamiento da cuenta del momento político que atraviesa Medellín, en donde la polarización está ganando terreno.



Uno de ellos es Juan Carlos Arenas Gómez, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, quien plantea que más allá de una enemistad política, el choque entre Quintero y Gutiérrez revela varias características del panorama local y nacional.



La primera de ellas, propone, es que desde la mirada del exalcalde Gutiérrez habría una clara intención de adentrarse en la carrera presidencial, con miras al 2022.



“Las afirmaciones del exalcalde están orientadas no solo a señalar posibles errores administrativos o políticos, sino a sugerir que esas decisiones tienen un correlato nacional que sería la vinculación con otros aspirantes a la presidencia”, explica el experto.

Para el profesor Juan Carlos Arenas las fractura entre ambos líderes están polarizando el debate local. Foto: Archivo EL TIEMPO

Paralelo a esta disputa, agrega Arenas, también debe tenerse en cuenta la profundización de la fractura entre ambos los bandos políticos locales. Una condición que explicaría por qué desde las dos orillas se está utilizando la polarización como una estrategia para dirigir la discusión.



Bajo este contexto, advierte, el riesgo más preocupante es que el debate político en la ciudad, hoy enfocado en temas tan complejos como el futuro de Empresas Públicas de Medellín, quede secuestrado entre el ruido que están produciendo ambos extremos.



“Aquí hay un sector de la ciudadanía que está interesado en mandarle señales al alcalde para que corrija un poco esa ruta de apresurarse en sus decisiones y tratar de recomponer un poco la gobernabilidad de la ciudad. Este es un sector compuesto por organizaciones sociales, sectores empresariales y gente que está genuinamente preocupada por los costos que pueda tener para la ciudad la polarización”, concluye el analista.

