Polémica por comunidad que se niega a recibir habitantes de calle

La comunidad de la vereda La Montañita, del corregimiento San Antonio de Prado, se rehusó a recibir a cerca de 20 personas en situación de calle en una finca ubicada en el sector que sería utilizada como albergue.



El bloqueo de su estancia fue este jueves 26 de marzo. Las personas que llegaban a refugiarse en el lugar mencionado pertenecen a un proceso de recuperación en la Corporación de Profesionales Asesores, una entidad sin ánimo de lucro que tiene más de 20 años de existencia encargándose de la atención de población vulnerable.

Frente a esto, la representante de la Corporación, América Penagos, expresó que la atención y supervisión médica de los pacientes indican que están en perfectas condiciones. Penagos narra que al lugar llegaron en un camión de la Policía de Envigado, luego de solicitar la custodia de sus beneficiarios y el equipo médico que también se aislaría con ellos, para garantizar su cuidado.



(Le puede interesar: Médico colombiano con coronavirus lucha por su vida en UCI de España)



En un comunicado emitido por Corporación ecológica y cultural Penca de sábila, dio a conocer que el temor que tienen los habitantes receptores es el de albergar en su territorio a esta población que es más vulnerable, pues “en las veredas no hay infraestructura, personal médico ni centros de salud que les brinde atención en esta coyuntura de la pandemia”.



Penca de sábila, por su parte, dice que lo que le preocupa a la comunidad es que las condiciones de salud no están dadas en el territorio para recibir a las personas que no cuentan con una evaluación médica pertinente en la delicada situación de salud pública que se está viviendo en este momento.

@QuinteroCalle Alcaldia de Envigado está enviando grupos de habitantes en condición vulnerable a veredas de San Antonio de Prado, en camiones de policía, sin previo aviso a entes de Medellín pic.twitter.com/0Czt6Xhaw7 — diana g (@josefagarzita) March 26, 2020

A su vez, Efrén Álvarez, edil de la Junta Administradora Local del corregimiento, argumentó que estos no fueron recibidos por su comunidad porque últimamente, dada la soledad que ha causado la pandemia en el territorio, muchos campesinos han sido víctimas de hurto de sus productos de bienes.



“Obviamente, ellos no vieron con buenos ojos la llegada de estas personas y que quieran venir a afectar la tranquilidad de la zona, eso no quiere decir que nosotros no consideremos la aceptación de sus derechos humanos”, opinó Álvarez.



(Lea también: Compruebe con este test si sabe cómo evitar contagiarse de coronavirus)



Sumado a lo anterior, el edil comentó que no existía información de trámites de las autoridades de Envigado para hacer el traslado de estas personas. Menciona que ellos son una comunidad organizada y que nunca les compartieron la llegada de estas personas.



Diana García, una sicóloga habitante de la vereda Montañita, explicó todos lo sucedido y aceptó que la comunidad bloqueó el paso del camión que los transportaba, con una camioneta. Además, contó que la comunidad se exaltó, sobre todo, por la falta de comunicación de la situación, pues no le avisaron a la Policía de Prado.



“No me queda la menor duda de que esto es un tema humanitario, pero aquí fallaron con protocolos sanitarios, sociales y de infraestructura". Ella, que además es la líder de la Corporación de Acueducto Montañita, argumentó que a la casa a la que llegarían las personas de la Corporación de Profesionales Asesores, no tenía las condiciones mínimas para el surtimiento de agua de tantas personas, por la forma cómo había sido instalado el acueducto.

En el corregimiento de San Antonio de Prado criticaron que, al parecer, la alcaldía de Envigado les esté llevando habitantes de calle. Foto: Cortesía alcaldía de Envigado

La secretaria de Bienestar Social del municipio de Envigado, Lina Restrepo, afirmó que la institución encargada de estas personas tiene varias sedes y que ayer se dispuso a recibir 15 personas en San Antonio de Prado, “pero la comunidad cercana al lugar no los aceptó para que se quedaran en dicha institución, ante lo cual las directivas del lugar fueron respetuosas y procedieron a llevarlos a otra de sus sedes”.



Aseguró que la secretaria de Salud realizó hoy la evaluación de cada uno de ellos. La representante América Penagos resaltó que las pruebas que se les ha realizado a sus pacientes para descartar covid-19 han salido, todas, negativas.



“Ha sido un trabajo muy bonito, pero sabemos que la sociedad tiene ciertos temores con esta población que hoy nos necesita”, expone la secretaria. Por lo pronto las personas que están siendo tratadas en la Corporación en mención, fueron trasladadas a otra sede.



Según la entidad se tratan de personas que están en el proceso de recuperación y que están buscando posibilidades de vida en el comercio -que ha sido uno de los más afectados por esta pandemia-. “Muchos vivían en hoteles, piezas e incluso apartamentos, estaban saliendo adelante”. Sin embargo, con esta crisis decidieron darles una mano en alimentación, salud y protección.



Penagos enfatiza que sus pacientes están en perfecto estado de salud y con constante supervisión médica, sicológica y de nutrición.

MARIANA POSADA

Para EL TIEMPO​@MariPosada18