Polémica por acuerdo con vendedoras de tinto en Medellín

Polémica despertó el anuncio realizado el pasado miércoles por parte de la Administración Municipal: 'las tinteras se unen para limpiar la plaza y así poder regresar', que acompañado de fotos, mostraba a las mujeres en una jornada de limpieza junto con la policía y funcionarios de diferentes dependencias de la alcaldía.



Ante esto, en redes sociales se cuestionaron las condiciones en las que retornarían estas mujeres, que son más de 400 en el Parque Berrío (centro de la ciudad) y que en reiteradas ocasiones pidieron ayuda para que no se les impidiera su derecho al trabajo.

Antes de esto, a través de varios videos, las mujeres pedían que hubiera un acuerdo con la Policía Metropolitana del valle de Aburrá, de modo que no se les siguiera imponiendo comparendos al Código de Policía durante la cuarentena. De acuerdo con varias publicaciones en redes sociales, se llegó a un acuerdo entre venteras y policías, pero antes se unirían en una jornada de limpieza.



"Esperamos que la policía cumpla su promesa pues ya ellas en una ocasión lavaron todo el parque y la policía continuó su represión contra las trabajadoras. Si esta vez el Estado no cumple el acuerdo, las compañeras están dispuestas a volver a movilizarse porque no van a aceptar más atropellos", se puede leer en una publicación de la Red de Apoyo Popular (RAP).



Daniel Suárez, activista de la ciudad, manifestó su descontento en términos de que esto fuera digno para estas mujeres.



"Ellas tuvieron que regresar a sus hogares, bajo la incertidumbre, sin saber cómo llevar dinero a casa, con responsabilidades y sin un ingreso a la deriva, tanto, que buscaron cómo regresar pero la policía (que en la foto también limpiaban con ellas la plaza), las sacaban de la zona, desde luego por motivos razonables de acuerdo a la emergencia sanitaria, pero ¿cómo fueron apoyadas?", reflexiona.

Al respecto, Yomar Benítez, subsecretario de Espacio Público de la ciudad afirmó que se logró un trabajo articulado entre varios involucrados. "Lo importante fue lograr hacer esta intervención en el Parque de Berrío donde Emvarias, Espacio Público, la Policía Nacional y ellas nos juntamos en torno a un convite y logramos poner ese entorno bonito, desinfectado".



A su vez, explicó que se logró que ellas tengan carné para que sean identificadas y organizadas por horarios. "Especialmente que sea un espacio digno para ellas donde la Policía sea un aliado en su protección y digamos no haya choques", precisó el subsecretario.



En contraste, Suárez cuestionó que esto sí pudiera calificarse como trabajo en equipo:

¿Cuantas horas trabajando de esta forma en el hogar para tener que hacerlo en la calle para poder trabajar un poco más y llevar dinero? FACEBOOK

TWITTER

"¿Cuantas horas trabajando de esta forma en el hogar para tener que hacerlo en la calle para poder trabajar un poco más y llevar dinero? Es decir, primero trabaje en lo de siempre, en lo que no recibe ingresos, para luego intentar trabajar en la reactivación económica. Respetados y respetadas personas de la administración, que bajeza y poca dignidad y discurso tan perverso en pensar que esto es trabajo en equipo", manifestó el activista.



Benítez a su turno concluyó que esta organización permitirá la tan anhelada reactivación económica de los venteros informales, tema del cual ya ha y un protocolo establecido que se socializará en la ciudad en los próximos días.



"Con las venteras de tinto del Parque Berrío tenemos una filosofía y es lograr la protección de ellas, de su salud, de su entorno, lograr un trato digno y especialmente poder hacer de manera organizada esa reactivación económica que tanto se necesita para que tengan ese ingreso básico", sostuvo.

