Girardota no reconoce calidad de medición del aire en el Aburrá

Una nueva polémica se abrió en el Valle de Aburrá con la posición del alcalde de Girardota de no reconocer la labor que está adelantando el Siata (Sistema de Alerta Temprana) encargado de monitorear, entre otras tareas, la calidad del aire de los 10 municipios del área metropolitana que incluye a Medellín.



“Girardota no reconoce al Siata como la entidad que entregue datos confiables sobre la calidad del aire. Le expresé al director del Área Metropolitana mi inconformidad, no puede ser que con un contrato de más de 15 mil millones se cometan errores técnicos tan relevantes”, explicó Diego Agudelo, alcalde de ese municipio, ubicado al norte del Valle de Aburrá.



Según el mandatario, la ubicación de la estación de medición en este municipio no está “soportada por estudios técnicos, científicos, académicos de por qué debe estar ahí y por esa razón vamos a medir nosotros mismos nuestro aire porque no reconocemos esas mediciones”.

Incluso sus críticas fueron más allá y desestimó la calidad de las mediciones.



“El 92% de los contaminantes del aire del valle de Aburrá son las fuentes móviles y que el 8% son las fuentes vivas, eso no se lo cree nadie, nadie se lo cree al Área Metropolitana y sencillamente no es cierto que solo señale la parte de automotor porque no tiene los instrumentos para demostrarlo. Por eso, siempre que hay contingencias, se esconden en disculpas de que hay quemas en Brasil, quemas en la Patagonia, y dónde está la demostración de eso”, agregó.



Es por esto que Agudelo anunció su propio sistema de monitoreo tanto para las fuentes fijas como para las fuentes móviles para su municipio, aunque no detalló cómo sería y la inversión que requerirá.



EL TIEMPO buscó la posición de la entidad Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la cual maneja el Siata, pero no obtuvo respuesta. Solo informaron que el tema se está estudiando con el departamento jurídico.



Cabe recordar que esta no ha sido la única vez que se critica la labor del Siata, pues en el mes de marzo pasado el alcalde Daniel Quintero había cuestionado la veracidad en la medición de la calidad del aire y por esa época dijo que: “deja claro que el Área Metropolitana por años no ha reconocido causas reales de contaminación, ha sido simplista. Hay que aprovechar condiciones actuales para investigar a fondo y establecer medidas que permitan anticipar fenómenos”.



