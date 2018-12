Polémica entorno a la construcción de la alcaldía de Caldas, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Juez 21 Administrativa del Circuito ordenar al municipio de Caldas la reconstrucción inmediata de la Casa Consistorial Jorge Eliécer Gaitán, un inmueble construido a mediados del siglo XIX en el que funcionaban la alcaldía y el concejo de este municipio del sur de Valle de Aburrá, y que fue demolido en septiembre del año pasado.



Esta decisión fue dada como respuesta a una acción popular interpuesta por Andrés Mesa, miembro del colectivo cívico Vigías del patrimonio del Valle de Aburrá contra el alcalde caldeño, Carlos Durán Franco, quien, de acuerdo con el denunciante, desconoció la historia del municipio y de Antioquia puesto que el Consejo Departamental de Cultura tenía a la Casa Consistorial como Bien de Interés Cultural.

“En los POT de 2000 y 2010, la Casa aparecía como Bien de Interés Cultural. Pero, ellos han venido negando eso y engañaron al Área Metropolitana y la demolieron argumentando que el bien amenazaba ruina. Sin embargo, no existe ningún estudio técnico especializado que lo confirmara”, explicó Mesa quien es abogado especialista en Derecho Administrativo.

La casa fue construida por la Familia Ángel en 1850. Foto: Cortesía

La historia de la casa se remonta a 1850 cuando la familia Ángel, una de las más tradicionales e históricas de la municipalidad, la construyó. La alcaldía de Caldas compró el inmueble a la familia en 1940 y desde entonces es conocida por ser la sede de la administración municipal, o Casa Consistorial.



Con la idea de renovar el centro administrativo del municipio la alcaldía demolió el inmueble en septiembre de 2017 arguyendo fallas estructurales que podrían poner en peligro a los funcionarios y visitantes.



Para Mesa el proceso violó el Plan de Ordenamiento Territorial que ponía todo el marco del parque principal de Caldas, entre los que se encontraba la casa que actualmente tendría 168 años de construida.

“Nosotros nunca nos opusimos a la construcción de la nueva sede, si no que propusimos que lo hicieran a un lado de la casa en el que se integrara la casa Consistorial con el edificio nuevo, pero eso nunca le interesó al alcalde”, agregó Mesa, quien dijo que el mejor ejemplo en este sentido es el municipio de Envigado que conservó su antigua sede del Concejo a un lado de la nueva estructura.



En un comunicado, la alcaldía de Caldas informó que el Juez 21 Administrativo de Medellín negó la medida cautelar que buscaba detener los procesos precontractuales y contractuales para la selección del contratista.



“El juzgado considera que de emitir una decisión en este momento que ordenará la suspensión de los actos administrativos, podrá eventualmente atentarse contra el derecho colectivo”, dice el comunicado.

Sin embargo el proceso sigue. Ambas partes están a la espera del fallo del juzgado, que en palabras de Mesa “es inminente” y la Casa Consistorial deberá ser reconstruida replicando la original.



La decisión ordena, además, al Área Metropolitana parar la licitación que está en curso para la construcción de una nueva sede administrativa por valor de 22.000 millones de pesos.

En la casa funcionaba parte de la alcaldía de Caldas y el concejo municipal. Foto: Cortesía

En este sentido, el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, solicitó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto, estudiar la suspensión del proceso licitatorio para la construcción del nuevo palacio municipal.



Guerra sustentó su petición en el hecho del pronunciamiento que hizo el Procurador 10 Judicial II, adscrito a la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, Diego Estrada Giraldo ante el Juzgado 21 Administrativo Oral de Circuito de Medellín, en relación con la reconstrucción de la Casa Consistorial de Caldas.

Sobre el particular el funcionario en sus apartes principales afirma: “Si bien para el caso concreto el daño ya se encuentra consumado, es menester resaltar que resulta plausible ordenar a la accionada la reconstrucción inmediata de la Casa Consistorial, pues el menoscabo al derecho o interés colectivo, persiste, es actual, y debe procurarse su recuperación, máxime cuando dentro del plenario no se ha acreditado, como se asentó en glosas anteriores, que la Casa Consistorial no estuviera catalogada legalmente, al momento de su demolición como un bien de Interés Cultural Municipal.



Es de resaltar que las entidades públicas, por disposición legal, deben velar por la conservación y recuperación del Patrimonio Público, por lo que en caso de amenaza o vulneración se deben adoptar las medidas preventivas y correctivas para evitar el deterioro o destrucción de éste, lo cual no ocurrió en este caso.



“El Área Metropolitana debe parar el proceso licitatorio por 22.000 millones de pesos para la construcción del nuevo palacio municipal de Caldas porque está en un lote problema”, concluyó el concejal.



BRYAN ANDRÉS GONZÁLEZ VÉLEZ

​Para EL TIEMPO

