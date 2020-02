Polémica en Medellín por decisión de congelar actualización catastral

La decisión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de congelar la actualización catastral que incrementaría el valor del impuesto predial, comenzó a generar un fuerte debate en la ciudad.



Mientras el Alcalde defiende la medida por considerar que afectaría el bolsillo de los habitantes de la ciudad, de acuerdo con Carlos Andrés Londoño, abogado, docente de la Universidad CES y gerente de una firma que asesora en temas catastrales, lo hecho por el Quintero es retrasar algo que al final se tendrá que pagar.

“Es una medida populista que a futuro generará un descontento absoluto y un aumento desmedido en el incremento catastral por falta de actualización”, dijo Londoño.



Explicó el docente que para que este impuesto funcione, es necesario que periódicamente, entre uno o dos años, los municipios hagan una actualización catastral donde el valor del metro cuadrado, dependiendo de la zonificación, se vaya actualizando para que, de esa forma, el incremento del impuesto que se les hace a los contribuyentes no sufra alzas exageradas y así la gente tendrá la oportunidad de hacer sus pagos de manera gradual.



“El alcalde Federico Gutiérrez no hizo la actualización catastral lo que fue un error bastante importante porque la ciudad hoy tiene una desactualización de seis años (…) con la medida del nuevo alcalde de hacer un congelamiento, esto nos va a llevar a que sea un año adicional en el que no se haga actualización catastral. Por consiguiente, si se hace de manera juiciosa, tendría que hacerse el año entrante en un proceso que duraría un año más, que sumaría en total entre 8 y 10 años de desactualización”, contó Londoño.

Lo malo de esto, prosiguió el experto, es que cuando se haga esta actualización con la entonces nivelación del avalúo catastral, los incrementos serán tan supremamente altos que la gente se le va a ir en críticas a la administración del momento.



Sobre la decisión, el alcalde Quintero argumentó que no es el momento para hacer una actualización catastral. “Uno, porque no es gradual; dos, porque hoy tenemos la tasa de desempleo más alta de la última década y tres, porque nosotros tenemos que pensar en el bolsillo de la gente. Por eso decidimos parar ese proceso”.



Explicó el mandatario, que durante el empalme con la anterior alcaldía, se había programado el incremento de los avalúos catastrales del 76 por ciento en promedio.

“Si bien esto generaba que los aumentos de los impuestos prediales fueran este año del 12 por ciento, el segundo llegaría al 50 por ciento, otro 50 por ciento el tercer año y así sucesivamente hasta alcanzar el aumento catastral actualizado, por lo cual consideramos que esta decisión afectaría de forma abrupta la capacidad adquisitiva de la ciudadanía”, dijo el mandatario.

Dicho incremento sería más notorio en las comunas con mayor índice de pobreza como Popular (comuna 1), cuya alza iba a ser del 147 por ciento; Santa Cruz (139 por ciento), Manrique (123 por ciento); así como en corregimientos, siendo Palmitas el más alto con 606 por ciento.



Y aunque el alcalde aseguró que esta medida es un descanso para el bolsillo de muchas familias que hoy tienen dificultades económicas, el experto cuestionó sobre qué tanto estas medidas le ayudan a la ciudadanía, “teniendo en cuenta que tarde o temprano tendremos que nivelarnos y en esa nivelación, el impacto va a ser brutal. Hay que ser más sensatos, pensar como administradores y no como paternalistas para ganarnos el afecto del pueblo”.

Medellín es una ciudad en la que sus ingresos dependen más del Predial que Bucaramanga.

Allá equivale al 37,8% de los ingresos y aquí el 34,5%.

Pero ¿qué tan necesaria era esta medida? Para Londoño fue algo innecesario ya que según la misma administración, Medellín se ha caracterizado por tener una buena cultura de pago, donde en promedio, 8 de cada 10 personas pagan sus impuestos.

Pero, con esto, según el docente, la situación se está convirtiendo en una bomba de tiempo gigantesca.



“Entonces, dependiendo de la realidad en la que nos encontremos en ese momento en cuanto a avalúos catastrales de los inmuebles, el incremento de casi 600 por ciento que tendría actualmente el corregimiento de Palmitas, podría duplicarse y hasta triplicarse”, aseguró Londoño.



