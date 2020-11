Polémica en Medellín por adorno navideño del diablo de Riosucio

La temática de los alumbrados en Medellín para el 2020 son las fiestas tradicionales colombianas. Es por esto que en las calles de la capital antioqueña ya comenzó la instalación de las figuras decorativas navideñas, entre las que sobresale un tótem con elementos del Carnaval de Barranquilla y la figura del diablo, propia del carnaval de Riosucio (Caldas).



Nos disculpa el señor alcalde, pero la navidad son figuritas navideñas, NO SATANICAS! Menos un totem! Ya esto raya en la locura y la falta de respeto por nuestras creencias. Indignación Total! Santería y satanismo? Que más sigue? #RevocatoriaDanielQuintero #MedellinCuentaConmigo pic.twitter.com/7NaAiuGYPq — medellincuentaconmigo (@medellincuenta1) November 16, 2020

El tótem se encuentra ubicado en la avenida Oriental, una de las más transitadas de Medellín, mientras que el diablo estaba puesto en cercanías al edificio EPM.



Algo que no gustó en un grupo de ciudadanos, quienes por redes sociales comenzaron a criticar el decorado, calificándolo de satánico o de no representar las tradiciones antioqueñas.



De otro lado, hubo otros quienes defendieron el significado, aclarando que, por el contrario, el Diablo de Riosucio es un símbolo de paz.

Cuenta la historia que, desde 1911, dos sacerdotes lograron unir dos pueblos a través de una curiosa celebración en torno al diablo, por lo que el carnaval se trata de una festividad que conmemora el retorno de la paz a Riosucio, en Caldas.



"En Medellín los carnavales no existen, lo cual indica que la población no está familiarizada con el sincretismo propio de las ciudades que sí lo celebran.

En cambio, "visitar monumentos" y las fiestas de la Virgen del Carmen son rituales de peso. ¿Está mal? no, es la cultura", opinó una antropóloga en redes sociales.

Si bien ni la alcaldía de Medellín ni EPM se han pronunciado al respecto, comenzó a circular un video en el que se observa cómo funcionarios de EPM retiran la figura decorativa del lugar donde estaba.

Como todas las acciones del señor @QuinteroCalle en las que prefiere esconderse y tratar de tapar sus constantes errores así mismo se lleva este "adorno". ¿Cuáles serían los verdaderos motivos para traernos estas figuras que en nada representan nuestras tradiciones navideñas? pic.twitter.com/b01Qdss974 — medellincuentaconmigo (@medellincuenta1) November 17, 2020

el papa noel tampoco representa a Medellin, y yo he visto muchos alumbrados con este gordito. Si vamos a esa discusion, el Diablo de Riosucio es mas Colombiano que muchas de las figuras de la navidad que se han mostrado en años anteriores. 💁‍♂️ — Juan (@mister_kazemiro) November 18, 2020

MEDELLÍN