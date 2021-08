Polémica en Medellín en torno al desfile de los silleteros

La versión 64 del Desfile de Silleteros, el evento magno de la Feria de las Flores de Medellín se realizó de manera atípica.



Más allá del lugar (estadio Atanasio Girardot) o el aforo limitado (15.000 personas), el evento no se realizó como usualmente estaban acostumbrados tanto los silleteros como los ciudadanos.

Por lo general, en el Desfile de Silleteros el juzgamiento y premiación se realiza de manera continua momentos antes de que los silleteros desfilen ante la gente.



Sin embargo, en esta ocasión, posterior al juzgamiento -que tuvo demoras- los finalistas de cada categoría desfilaron en el Atanasio y su premiación se realizó en vivo.



De igual forma, entre varias categorías hubo pausas para darle paso a trovadores y otros artistas, lo que demoró el desfile general de los 510 silleteros que estaban desde tempranas horas de la mañana.

Todo esto generó confusión y molestia entre los silleteros no finalistas, a quienes no se les aclaró si finalmente iban a desfilar o no.

Todo esto generó confusión y molestia entre los silleteros no finalistas, a quienes no se les aclaró si finalmente iban a desfilar o no.



Ante esto comenzó a circular una información que no los iban a dejar desfilar, que rápidamente se viralizó en redes generando críticas a Daniel Quintero. Además de un video, también hay audios de varios silleteros calificando de "atropello" y "falta de respeto" la mala logística.



Además, hubo denuncias de falta de hidratación y de sillas para que descansaran los silleteros que estaban afuera.

El calor predominó durante el desfile, por lo que hubo que hidratarse constantemente Foto: Jaiver Nieto

Finalmente, sobre las 4:30 de la tarde, hora en la que generalmente termina el desfile, este apenas comenzó para todos los silleteros, quienes cruzaron por la cancha del Atanasio con sus silletas en mano, en un recorrido corto para que quienes acudieron al estadio pudieran ver sus silletas.



Ante la situación, el alcalde Daniel Quintero acusó a un sector de la oposición de engañar a los silleteros diciéndoles que no iban a entrar.



"Fue engañaba, jugaron con su trabajo solo para poderle sacar un video. Son crueles, mentirosos", manifestó el mandatario local en Twitter.



De igual forma, el alcalde les envió un mensaje a los silleteros sobre las quejas en el desfile.



"Siempre habrá cosas por mejorar, en especial en logística, pero recuerden que todavía estamos en pandemia y siempre habrá quienes van a criticarlo todo y quieren que a Medellín le vaya mal porque están en campaña", aseguró el mandatario.



Asimismo, dijo que hay intereses políticos realizando campañas de desprestigio y que buscan oportunidades "para dañar la imagen de la ciudad".



