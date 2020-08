Polémica de EPM y Ruta N genera más renuncias en Medellín

Por tercer día consecutivo, otro grupo de ejecutivos tomaron distancia del alcalde de Medellín Daniel Quintero y presentaron su renuncia a varios cargos relacionados con la administración municipal. Durante este jueves, el turno fue para Azucena Restrepo, presidenta de Proantioquia, y Gabriel Jaime Sánchez quien hasta hace poco gerenciaba el proyecto de los respiradores de bajo costo desarrollado por varias universidades de Medellín.

En el caso de Azucena Restrepo, la renuncia se produjo durante las primeras horas de la mañana de este jueves 13 de agosto, cuando confirmó su salida de la junta directiva de Sapiencia, la Agencia de Educación Superior de Medellín que otorga becas a miles de jóvenes de la ciudad.



Restrepo Herrera también hacía parte de la junta directiva de Ruta N, a la cual había renunciado el pasado miércoles 12 de agosto junto con otros seis ejecutivos locales, luego de que el alcalde Quintero removiera al director en ejercicio y anunciara su reemplazo durante una entrevista radial, sin consultarlo con ese órgano corporativo.



“La anterior decisión se adopta en virtud de las recientes manifestaciones y decisiones adoptadas por la Alcaldía de Medellín, en asuntos que retan el buen gobierno de las instituciones oficiales”, se lee en la carta firmada por Restrepo, quien preside la fundación más importante del sector privado en Antioquia.

A las pocas horas de concretarse la salida de Restrepo, también se confirmó la dimisión de Gabriel Jaime Sánchez, quien dirigía el proyecto de investigación Inspiramed, con el que varias empresas privadas, en alianza con varias universidades, desarrollan ventiladores mecánicos de bajo costo para permitir la ampliación del número de camas de cuidados intensivos en el país.



“He contribuido de manera libre y desinteresada en el propósito de guiar su rumbo (del proyecto). No obstante, la situación actual me impide continuar haciéndolo de manera adecuada y responsable, razón por la cual he decidido dar un paso al costado”, escribió Sánchez en su carta, dirigida al saliente director de Ruta N Juan Andrés Vásquez.



La salida de Sánchez, sumado al ruido en Ruta N, comenzó a generar nerviosismo alrededor del futuro de Inspiramed, a tal punto que la fabricante de gaseosas Postobón decidió retirar su financiación del proyecto.



En una carta también dirigida al saliente director Vásquez Gutiérrez, esa empresa planteó su descontento ante la negativa del Invima a otorgar el permiso definitivo para la fabricación de los ventiladores, al tiempo que cuestionó la situación en Ruta N.

Postobón había prometido el desembolso de 9.000 millones de pesos al proyecto INSPIRAMED, con el que se busca desarrollar un ventilador de bajo cos Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“Nos alerta y nos preocupa la situación que vive hoy Ruta N, columna vertebral del proyecto y garante de los recursos. Con la renuncia de su junta directiva y la del señor Gabriel Sánchez, gerente del proyecto”, escribió Martha Ruby Falla González, delegada de Postobón para el acuerdo de donación.



“Ante esta realidad queremos invitarlo a hacer uso de la prerrogativa que nos brinda la cláusula séptima del Acuerdo de Donación y proceder de mutuo acuerdo a la terminación del mismo”, sentencia el documento.



Desde el comienzo del proyecto, Postobón ya había desembolsado cerca de 4.000 millones de pesos para la fabricación de los ventiladores. Sin embargo, la proyección era desembolsar un total de 9.000 millones, que ya no llegarían al equipo de ingenieros que trabajan en la investigación.



Durante la mañana de este jueves, el alcalde Daniel Quintero reafirmó su posición frente a lo ocurrido en EPM y Ruta N, y publicó un trino planteando que iniciaría una “nueva era” en el manejo de ambas entidades. El mandatario antioqueño todavía no ha anunciado quienes serían las personas que reemplazarían a los ejecutivos que presentaron su renuncia.

