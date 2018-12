Clínica Alameda de Medellín no tiene contrato de arrendamiento vigente

Un lío jurídico envuelve el inmueble donde está ubicada la clínica Alameda, en el barrio Belén, la cual ha estado en varios escándalos por supuestas complicaciones a pacientes que se han practicado procedimientos estéticos allí. Por esta razón y por incumplimientos en los requisitos para operar, el lugar fue cerrado a principios de septiembre pasado por orden de la secretaría de Salud de Antioquia.

Este jueves, otra vez estuvo en medio de una polémica, cuando el secretario de Salud de Antioquia, Carlos Mario Montoya, informó que fue abierta de nuevo el 7 de diciembre, tras procesos irregulares que hoy tienen bajo la lupa a tres funcionarios de la dependencia y está por establecer si incurrieron en actos de corrupción al dar de nuevo el permiso de apertura.



Montoya indicó que los funcionarios desobedecieron su orden personal de no levantar el sellamiento de la clínica. Y aunque fue hace ya 13 días, ni él ni la directora del área de vigilancia y control tenían conocimiento del hecho.



“Yo mismo me desplacé al lugar (el miércoles) y nos llevamos la sorpresa de que estaba funcionando por un acta de apertura que firmaron el 7 de diciembre unos funcionarios de la secretaría de Salud”, dijo Montoya.

Por su lado, Patricia Urrego, la representante legal de la clínica, explicó que el 7 de diciembre los funcionarios llegaron al lugar y evidenciaron que cumplían con todos los requisitos tras planes de mejoramiento implementados, como contratos con los empleados, certificados de los equipos, hojas de vida del personal, entre otros aspectos. Y, por ello, permitieron la reapertura.



La mujer se considera víctima de persecución y dijo que Montoya tomó una decisión arbitraria y que se constituye como abuso de poder, pues ordenó de nuevo el cierre de la clínica por aspectos diferentes a los que le competen a la entidad que lidera.

El lío del inmueble

A lo que se refiere Urrego es a que el secretario habría suspendido la reapertura por el lío entre ella y el propietario del inmueble por causa del contrato de arrendamiento. La historia tiene otra cara.



Julio Noreña, el propietario del inmueble contó que vive un problema desde hace varios meses porque Urrego no le quiere devolver la vivienda, pese a que el contrato de arrendamiento se venció el 15 de octubre y no fue prorrogado.



Como si fuera poco, por concepto de canon de arrendamiento de mayo a octubre le deben 43 millones de pesos. “La señora nunca me pagó a tiempo, siempre pagaba vencido, siempre estaba en mora, desde mayo no paga el canon”, contó Noreña, quien añadió que el 9 de julio le envió una carta de preaviso para reconfirmar la entrega del inmueble.



“Yo necesito tener la vivienda y no quiero que allá funcione una clínica estética”, manifestó el ciudadano.

EL TIEMPO conoció un fallo del 30 de noviembre, proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín, en el que determina que por mora en el canon de arrendamiento se declara terminado judicialmente el contrato entre Noreña y Urrego. Asimismo, ordenó la restitución del inmueble al propietario, en un plazo de 15 de días luego de notificado el fallo, tiempo que se cumplió ayer.



En caso de que la demandada no cumpla con lo ordenado, indicó el Juzgado, el proceso para que se haga la devolución del inmueble lo debe adelantar un Juzgado Transitorio Civil de Medellín.

De nuevo, personal de la secretaría de Salud de Antioquia puso los sellos de cierre en las instalaciones de la clínica. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Por su lado, Urrego sostuvo que ella sí entregará el inmueble, pero que requiere tiempo para encontrar otras instalaciones y trasladar los equipos. Asimismo, dijo que está dispuesta a pagar la deuda, pero que como cualquier IPS tiene problemas económicos, que se han agravado por los días de cierre. Contó que, tras la nueva clausura tuvo que liquidar a todo el personal.



Por su lado, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ordenó ayer la suspensión inmediata de los tres funcionarios que otorgaron el permiso para reabrir la clínica y los incluyó en una investigación penal.



“Esa acción ilegal de dichos funcionarios puso en riesgo hasta la vida de los pacientes que acuden a solicitar alguna atención, además de violar todas las normas legales que rigen a los funcionarios públicos”, indicó el mandatario departamental en un comunicado.



Vale recordar que Alameda fue clausurada en septiembre pasado, debido al incumplimiento de garantías de calidad y a varias denuncias por complicaciones en procedimientos estéticos.

Las denuncias vienen desde hace tiempo

“En esta clínica se han presentado algunos hechos lamentables. Este año una persona falleció allí”, indicó ayer el secretario de Salud de Antioquia, al referirse a Alameda. Sin embargo, la representante legal de la misma aseguró que en 14 años de funcionamiento no se han presentado fallecimientos allí.



En meses pasados, el concejal Bernardo Alejandro Guerra también hizo varias denuncias sobre complicaciones a dos mujeres: una de ellas resultó con 47 perforaciones en el intestino delgado y en el colon, luego de practicarse una liposucción. La otra quedó con quemaduras de tercer grado en el 80 por ciento de su abdomen, después de una intervención con láser.



La representante legal dijo que las complicaciones son normales como en cualquier procedimiento estético y que el concejal Guerra tiene interés en afectarla y que se siente perseguida.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

Medellín

En Twitter: @HeidiTamayo