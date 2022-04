Planear con tiempo los desplazamientos y el regreso a casa durante el Plan Retorno, las principales recomendaciones que entregan desde la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia ante la cantidad de vehículos que se han movilizado por los seis ejes viales del departamento durante esta Semana Santa.



“Desde el viernes (8 de abril) inicio de Semana Santa hasta hoy domingo, por los ejes viales nacionales se han movilizado alrededor de 1'255.000 vehículos en sus diferentes categorías”, dijo el teniente coronel Fabio Enrique Sierra, jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia.



Así mismo desde las dos terminales de transporte que tiene Medellín se han despachado 57.300 buses para transportar a 600.000 pasajeros a destinos locales y por fuera de Antioquia.



Precisamente para facilitar este regreso a los hogares, los vehículos de carga con pesos igual o superior a 3,4 toneladas no podrán circular hoy desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.



En cuanto al estado de las vías del departamento, tres de ellas presentan afectaciones.



La primera ocurre en la vía Medellín-Bogotá, en el kilómetro 69 a la altura del municipio de San Luis, en el Oriente antioqueño. Allí hay paso a un carril.



De otro lado en la vía Medellín-Quibdó, en el kilómetro 84, en jurisdicción del municipio de Amagá hay paso a un carril.



En la vía Medellín-Urabá, en el kilómetro 26, por el municipio de Uramita, hay restricción desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana durante estos días.



Recuerdan las autoridades que para regresar bien a casa no se debe exceder los límites de velocidad, no adelantar en sitios prohibidos, no hacer maniobras peligrosas y no consumir bebidas embriagantes antes y durante los recorridos.



En los seis ejes viales del departamento se han dispuesto 24 áreas de prevención y control donde se verifican los documentos, hacen pausas activas, charlas de sensibilización y pruebas de embriaguez.



Durante Semana Santa se han realizado 450 órdenes de comparendo y 700 pruebas de embriaguez de las cuales ocho han arrojado un resultado positivo.



MEDELLÍN

