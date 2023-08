Con paso a un carril en la vía que de Medellín lleva a la Costa Atlántica, en jurisdicción del municipio de Valdivia, por trabajos del Instituto Nacional de Vías (Invías), avanza sin contratiempos el plan éxodo del puente festivo en Antioquia.

Por los seis ejes viales del departamento, entre el viernes y sábado, han circulado 174.289 automotores.



El teniente coronel Juna Carlos Guerrero Chávez, jefe Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia, indicó que miembros de la Institución estarán desplegados en las vías del departamento con actividades de sensibilización y control.



Recordó el jefe la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, usar los cinturones de seguridad y no exceder los límites de velocidad. "Y los motociclistas, absténganse de adelantar en sitios prohibido o efectuar maniobras peligrosas", concluyó.



Según circular del Ministerio de Transporte para el lunes festivo, 21 de agosto, los vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas no pueden circular entre las 10 de la mañana y 11 de la noche por: Medellín - Santa Fe de Antioquia, Primavera - Amagá - Bolombolo - Ciudad Bolívar, Primavera - La Pintada - La Felisa - La Manuela y Ye de Hatillo (Barbosa) - Yarumal - Caucasia.



Durante el puente festivo se espera la circulación de 494.747 vehículos por el departamento de Antioquia.



MEDELLÍN