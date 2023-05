Este 20, 21 y 22 de mayo, Medellín tendrá diferentes cierres viales. Por esta razón, si va a salir a disfrutar su puente festivo, le contamos cómo será la movilidad para que pueda tomar rutas alternas a tiempo.

Feria Popular Días del Libro 2023



La Secretaría de Movilidad de la capital de Antioquia informó que debido al ‘Negro Fest’ habrá cierres para el montaje y desarrollo de la Feria Popular Días del Libro 2023.



Las vías afectadas serán la calle 34 entre las carreras 46 y 48 y calle 35 entre las carreras 45A y 46.



Los horarios del cierre van de las 5 de la tarde del 19 de mayo hasta las 2 de la mañana del 20. Además, desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. de los días 20 y 21 y por último, el 22 será de las 10:00 p. m. hasta las 12:00 p. m.

Obras de ampliación



La Secretaría de Movilidad de la capital informó que también harán cierres por obras de ampliación de Carabobo Norte.



El cierre será por 24 horas, en la calzada oriental de la carrera 55, entre las calles 82 y 87. Los vehículos solo podrán movilizarse en sentido norte a sur



Por otro lado, también habrá cierres en la carrera 44 con calle 66, a la altura de Manrique, sector Palos Verdes.

Canalización de aguas lluvias e instalación de cámaras de inspección

Debido a la canalización de aguas lluvias e instalación de cámaras de inspección, las vías que permanecerán cerradas de manera parcial serán: La Loma de Los Parra, calle 1 sur, con carrera 34, (9:00 a.m., a 4:00 p.m.); comuna 8 - Villa Hermosa, en la calle 62, entre carreras 28 y 32; Villatina, carrera 15 con la calle 52 y en Avenida Las Palmas habrá contraflujo en la Transversal Superior desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

Infraestructura de los servicios públicos



“Empresas Públicas de Medellín realizará, desde este lunes festivo 22 de mayo, cierre parcial diurno (de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.) de la carrera 109ª, entre calles 62 y 62 AC, sector de Santa Margarita, hasta el 31 de julio. En el mismo sector se presentará cierre parcial diurno de la calle 62 entre carreras 108C y 108, hasta el 31 de julio”, según información del diario local Alerta Paisa.



También estarán cerradas vías ubicadas en Santa Teresita/Barrio Cristóbal (de las 12 de la noche del 21 de mayo y hasta la misma hora del 22), Robledo Cucaracho (de 7:00 a. m. a 5:30 p. m.), Blanquizal ( de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.), Robledo Palenque (de 7:00 p.m. a 5:30 a.m.), Altos de Calasanz (de 7:00 p.m. a 5:30 a.m.) y la antigua vía al mar (de 7:00 p.m. a 5:30 a.m.) .

Importante:

Se recomienda estar atento a la información oficial en los medios de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

