Plan de valorización de Rionegro (Antioquia) continúa con tropiezos

Este lunes 28 de enero se vence el plazo de 10 días hábiles que el Tribunal Administrativo de Antioquia otorgó por Ley para que los demandantes contra el proyecto de valorización en Rionegro vuelvan a presentar la demanda con las debidas correcciones.

El alto Tribunal no admitió la demanda interpuesta contra el proyecto ‘Rionegro se valoriza’, en fallo del pasado 21 de enero. De acuerdo con el órgano público, la contribución por valorización a los propietarios y poseedores de bienes inmuebles del municipio es un acto administrativo de contenido particular y concreto.



En ese sentido, según el documento emitido por el Tribunal, ciudadanos particulares no pueden representar a la totalidad de la población en este tipo de proyectos.



La demanda, encabezada por la Asociación de Vecinos de la Urbanización Gualanday, apoyada por el concejal del municipio, Ricardo Nieto, afirmó que existe un incumplimiento en los procedimientos de aprobación del proyecto.

Según los demandantes, es el Concejo el que debe autorizar el derrame de valorización, el monto del mismo y cuáles son las vías que deben ser intervenidas.

Frank Ramírez, presidente de la junta de administración de la Asociación, aseguró que todas esas decisiones fueron omitidas por el actual alcalde del municipio, Andrés Julián Rendón, incurriendo en fallas jurídicas que deben ser revisadas por el Tribunal.

Para Ramírez, la decisión del Tribunal no es definitiva solo que la demanda presentada tiene errores de forma que deben ser corregidos. Es por esto, que de nuevo instaurarán la demanda.



“No solo somos nosotros los que demandamos, hay otros gremios que también han instaurado las demandas. Ninguna de ellas ha fallado de fondo hasta ahora, han sido inadmitidas por errores de procedimiento que están siendo subsanados”, explicó Ramírez.

Agregó que el proyecto de valorización traerá afectaciones a la economía del municipio debido a los sobrecostos generados a los propietarios de algunos bienes.

El progreso de Rionegro está blindado.

Al respecto, Ana María Mejía, secretaria de Desarrollo Territorial de Rionegro, dijo que la Administración Municipal ha cumplido con todos los requerimientos basada en el artículo 338 de la Constitución Política y respetando los procedimientos requeridos por el Acuerdo de valorización municipal.



La funcionaria comentó que la Alcaldía está tranquila ante la situación, pues las decisiones de los diferentes entes dan, en cierta medida, la razón sobre la legalidad del proyecto.



“Eso nos da a nosotros mucha tranquilidad, nos llena de confianza. Hemos estado seguros de que en todo el proceso de valorización hemos seguido tanto las leyes de la Constitución Política como los lineamientos del Estatuto de Valorización del Decreto 045 de 2013”, agregó.

Las obras por valorización comprenden 12 tramos viales que permitirán la habilitación de 29,5 kilómetros de vía. El costo total será de alrededor de 674.000 millones de pesos, de los cuales 450.000 millones de pesos serán contribución de los rionegreros propietarios de bienes raíces.



Según la Alcaldía, además del mejoramiento vial, la ejecución incluirá la adecuación de nuevos andenes, la construcción de más ciclorrutas y el mejoramiento del espacio público de las zonas aledañas al proyecto.



Aunque el plan contempla diferentes mejoras de infraestructura, los diseños de valorización no contemplan beneficios particulares. Es decir, ni unidades de vivienda ni edificaciones serán mejoradas en el proceso.



