Medellín y su área metropolitana se preparan para el primer episodio de calidad del aire de los dos que atraviesa la región en el año, causado por la transición entre temporadas seca y lluviosa, lo que genera una baja nubosidad que evita que los contaminantes se dispersen correctamente en la atmósfera.



El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), autoridad ambiental en la región, tiene una serie de herramientas para monitorear permanentemente las condiciones atmosféricas y así tomar decisiones al respecto.

Una de las principales es el Sistema de Alertas Tempranas (SIATA), que cuenta con 22 estaciones que miden el Índice de Calidad del Aire (ICA) en el valle de Aburrá.



Este sistema, que es de libre acceso para monitorear 24/7, tiene unos rangos de niveles de material contaminante PM2.5 los cuales, según su gravedad, tienen una escala de color, así:



• Bueno (verde): 0 a 12 microgramos por metro cúbico.

• Moderado (amarillo): 13 a 37 microgramos por metro cúbico.

• Dañina para grupos sensibles (naranja): 38 a 55 microgramos por metro cúbico.

• Dañino (rojo): de 56 a 150 microgramos por metro cúbico.

• Extremadamente dañino (púrpura): de 151 microgramos por metro cúbico de aire en adelante.



Sabías que existe el Plan Integral para la Gestión de la Calidad del Aire - PIGECA, que tiene como propósito reducir drásticamente las emisiones contaminantes. Conoce la importancia del SIATA dentro del Plan y cómo aporta a su cumplimiento.#FuturoSostenible #Aire pic.twitter.com/cbivJaMoXv — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) January 17, 2022

¿Entonces cuándo se decreta una alerta ambiental? El AMVA explicó que desde el 2016 se cuenta con un Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (Pigeca), que contiene las estrategias a corto, mediano y largo plazo para mejorar la calidad del aire hacia el 2030.



Dicho Plan contiene el Plan Operacional para enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica (POECA), el cual es una herramienta de respuesta inmediata ante una contingencia.



Este protocolo, tiene tres estados: prevención, alerta y emergencia, los cuales se activan según los rangos de contaminantes en el aire y los tiempos de exposición que registren las estaciones que miden la calidad del aire del Siata.



Es decir, que dependiendo de los niveles de contaminación en el aire que registren las estaciones, la autoridad ambiental puede tomar medidas como lo son: el pico y placa ambiental, restricción para vehículos de carga, suspensión del cobro por circulación, entre otras.



Juan David Palacio, director del AMVA, explicó, además, que “en votación unánime, el Consejo Metropolitano de Salud aprobó al Área Metropolitana del Valle de Aburrá tomar decisiones -basadas en el manejo de la pandemia- eficaces y oportunas durante estos episodios atmosféricos, relacionadas con la ejecución de estrategias que no están incluidas en el POECA y que tienen como propósito preservar la salud de los habitantes metropolitanos, en caso de ser necesario”.



Para el episodio del 2022, que comenzará el próximo 14 de febrero, inicialmente no habrá ninguna medida restrictiva más allá de las ya implementadas, como el pico y placa.



Aunque no se descarta que desde el 21 de febrero haya restricción de circulación del transporte de carga y volquetas a 4 dígitos, en el horario de 7 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 7 p. m. y para estos mismos vehículos de modelos menores o iguales a 2009, con los mismos dígitos de placa, la restricción será en el horario de 5 a. m. a 8:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 9 p. m.



“Las medidas serán de acuerdo con las proporciones del episodio, en su justa medida y de acuerdo a lo establecido por el Poeca”, agregó el director del Área Metropolitana, quien aseguró que cualquier cambio en las medidas será informado de manera oportuna a la ciudadanía.



