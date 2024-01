Multitudinaria asistencia a misa para despedir a la senadora Piedad Córdoba en Medellín

Sobre las 3 de la tarde de este martes, 23 de enero, el féretro beige adornado con flores amarillas, naranjas y rojas con el cuerpo de la exsenadora Piedad Córdoba ingresó a la parroquia Santa Lucía del occidente de Medellín.



Familiares, amigos y allegados, con rosas rojas en las manos, acompañaron con cánticos la eucaristía que se llevó a cabo antes de que los restos de la difunta política reposaran en el cementerio Jardines de Montesacro.

"¡Piedad, por siempre y para siempre!", fue uno de los tantos cánticos que se escucharon cuando el ataúd fue llevado del carro fúnebre al centro de la parroquia.



Adentro, en medio de arreglos florales y retratos de la exsenadora, se realizó la ceremonia religiosa a la que también asistieron la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba; las senadoras Aida Avella e Isabel Zuleta, la representante a la Cámara, Susana Gómez, y el exjefe negociador de las Farc, Pastor Alape.

Así terminó la eucaristía de Piedad Córdoba en Medellín. Masiva asistencia. pic.twitter.com/FgqPZd5edy — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) January 23, 2024

Despedida de la senadora Piedad Córdoba en Medellín Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Juan Luis Castro Córdoba, hijo de Piedad Córdoba, fue el encargado de hablar en nombre de la familia. "Como diría mi mamá, aquí no se rinde nadie. Es un momento muy duro, pero la vida sigue. Yo no pensé que me iba a tocar enterrar a mi mamá así, creía que me la iban a matar algún día, por eso muchas gracias a sus escoltas", comenzó el hombre.



Castro Córdoba relató un resumen de la vida política de su madre haciendo una lectura que hizo hace cinco años. En sus palabras, resaltó la resiliencia, la fortaleza y fidelidad a sus principios. También destacó su lucha, sus sueños de que el país alcanzara la tan anhelada paz y que, a pesar de las diferencias, sea posible construir un país diferente.



El hijo de la exsenadora agradeció la presencia y el apoyo de quienes expresaron solidaridad en estos momentos de luto.

Despedida de la senadora Piedad Córdoba en Medellín Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

"La mejor enseñanza que mamá dejó es aprender a ser felices y continuar con nuestras vidas en medio de lo que llamamos caos. Piedad Córdoba... te voy a amar siempre, te vamos a extrañar siempre y solo tengo palabras para descansar y llorar porque no sé cómo superar esto", concluyó el hombre.



La ceremonia terminó con aplausos, lágrimas y cánticos. Palomas y mariposas blancas fueron liberadas y revolotearon hacia el cielo cuando el féretro salió de la parroquia rumbo a Jardines de Montesacro, en Itagüí, donde finalmente reposarán los restos de Piedad Córdoba.



ALEJANDRO MERCADO

REDACTOR EL TIEMPO - MEDELLÍN