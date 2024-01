Piedad Córdoba: Así serán las honras fúnebres de la fallecida senadora en Medellín

Al aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro llegó desde Bogotá el cuerpo de la fallecida senadora Piedad Córdoba que estuvo en cámara ardiente en el Salón de la Constitución.

Desde el terminal aéreo, ubicado en el Oriente antioqueño, fue trasladada en coche fúnebre hasta la sala 8 del Cementerio Campos de Paz (calle 2 sur con carrera 65) donde será velada por familiares, amigos y conocidos hasta la tarde de este martes, 23 de enero.



Sobre las 3 de la tarde, de acuerdo a la invitación realizada por su familia, el cuerpo será trasladado hasta la parroquia Santa Lucía, en el centro occidente de Medellín, donde se hará una misa en su honor.



(Puede leer: Video: con el tradicional canto del Alabao despidieron a Piedad Córdoba en Quibdó)



Del templo religioso será llevada al cementerio Jardines Montesacro, ubicado en el municipio de Itagüí, para ser despedida.

Facebook Twitter Linkedin

Último adiós a Piedad Córdoba en Chocó Foto: Gobernación del Chocó

Las honras fúnebres de la exsenadora en tierras antioqueñas fue anunciada por la familia Castro Córdoba que agradeció los mensajes de solidaridad tras la muerte de la congresista el sábado en horas de la tarde.



La congresista, según pudo conocer EL TIEMPO, fue encontrada desmayada por su hija Natalia Castro en su habitación, por lo que de inmediato fue trasladan por sus escoltas a la Clínica Conquistadores.



En el centro asistencial, a pocas cuadras de su lugar de residencia, llegó sin signos vitales.



(Le puede interesar: 'No sería Vicepresidenta sin el camino que hizo Piedad Córdoba': Francia Márquez)



"Se trató de un paro cardiaco no presenciado y tras no resultar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, estas se suspenden y se declara a la paciente fallecida", dijo el doctor Martín Mora Rendón, director médico del centro asistencial.

Nuestro homenaje a la lideresa que abrió las compuertas de la participación política a muchas mujeres; a la defensora de la Paz y los derechos de las minorías. Gracias Piedad por tu legado. pic.twitter.com/jczElz175e — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) January 22, 2024

Tras establecerse su deceso, la Policía realizó el levantamiento del cuerpo en la clínica, luego funcionarios de la Sijín fueron hasta el apartamento para hacer la inspección en el lugar donde fue hallada desmayada y después el cadáver fue llevado hasta Medicina Legal.



Córdoba, oriunda de Medellín, ya había estado hospitalizada en el 2023 en la sede El Tesoro de la Clínica El Rosario, al suroriente de Medellín, a donde ingresó el 9 de agosto por una infección urinaria. Sin embargo, su deceso habría sido por consecuencia de un infarto.



MEDELLÍN