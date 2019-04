Piden revisar políticas para mejorar la calidad del aire en Medellín

Académicos, dirigentes gremiales, concejales y funcionarios del gobierno local le pusieron la lupa al problema de la contaminación del aire, durante un debate realizado este miércoles en el Concejo de Medellín. En la sesión fueron abordados varios puntos principales, entre ellos la efectividad de los protocolos aprobados para controlar la contaminación y las propuestas de diversos sectores para enfrentar el problema.

Daniel Carvalho, concejal por el movimiento Creemos, cuestionó la efectividad del Poeca (Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica). Argumentó que este no contempla estrategias para evitar los picos de contaminación, sino que solamente los reduce. Además, propuso que el pico y placa ambiental sea aplicado todo el día y que cuando se declare el estado de alerta este sea por cinco días, en vez de tres.



Al debate también acudieron varios académicos de distintas universidades, quienes pusieron sobre la mesa varias ideas.



Carmen Helena Zapata, representante de la Universidad Nacional, preguntó por qué en la ciudad aún no se adoptan los límites de material particulado recomendados por la Organización Mundial de la Salud, la cual recomienda un promedio diario de 25 microgramos/metro cúbico, mientras que el Área Metrpolitana considera aceptable un promedio diario inferor a 38 µg/m3.



“Debemos construir unidades de transferencia de carga, mejorar la política pública de chatarrización y restringir la circulación de los vehículos a diesel, como se está haciendo en todo el mundo. Además debería reformularse el impuesto de rodamiento, para que sean los carros más viejos los que paguen más”, propuso la académica.

Si nosotros somos el problema, entonces que nos prohíban la entrada al Valle de Aburrá FACEBOOK

TWITTER

Los representantes de las agremiaciones de los transportadores de carga dijeron sentirse estigmatizados por el municipio y pidieron más apoyo en el proceso de chatarrización.



Felipe Muñoz, líder de la Asociación de Transportadores de Carga, aseguró que desde 2015 su organización quiere ser parte de la solución, pero cree que no son tenidos en cuenta. Además, criticó la metodología de medición de los inventarios de emisiones, que considera deja muchos factores por fuera.



“Los transportadores somos gente de bien, hacemos parte de la productividad del país. No somos chimeneas móviles. La Alcaldía está estigmatizando al sector y ese no es el camino. Si nosotros somos el problema, entonces que nos prohíban la entrada al valle de Aburrá”, aseveró.



Cabe recordar, que según datos del Área Metropolitana, las tres principales fuentes móviles en emisión de PM 2,5 son las volquetas con un aporte del 31,5 por ciento, seguido de los camiones, con 31,2 por ciento y las motos de cuatro tiempos, con el 19 por ciento.

Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana, defendió la gestión de su entidad y aseguró que las medidas sí han funcionado.



Aunque no descartó futuras modificaciones a los protocolos ambientales, endilgó la complejidad del último episodio de contaminación al fenómeno del niño. Explicó que el aumento de la nubosidad y la baja de la radiación, fueron principales responsables de la acumulación de contaminantes.



El concejal citante Daniel Carvalho cerró su intervención pidiendo a las autoridades ambientales hacer públicas las previsiones atmosféricas e invitó a buscar medidas estructurales.



“El reto consiste en que debemos replantear cómo vivimos, no es solo cambiar un motor. Si alguno cree que vamos a poder seguir viviendo de la misma manera, o que este problema es culpa de otros, está equivocado. Estamos cuestionando un modelo de desarrollo de más de un siglo”, dijo Carvalho.



MEDELLÍN.