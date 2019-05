Piden plan de choque para migrantes que arriesgan sus vidas en Urabá

Unos 52 jóvenes del consejo comunitario Cocomanorte, de Capurganá (Chocó), están sirviendo como guías a los africanos, indios, haitianos, cubanos y extranjeros de otras nacionalidades que llegan a territorio colombiano en su camino hacia Estados Unidos. En este corregimiento, perteneciente al municipio Acandí, los reciben luego de que llegan en lancha desde Turbo y Necoclí, municipios antioqueños que se convierten en paso obligado para los migrantes, tanto, que son hasta 300 que pasan por sus muelles turísticos cada día.

Pero la ayuda que les prestan es una medida temporal, una especie de plan piloto, mientras que las autoridades nacionales competentes, que se reunirán este miércoles en Bogotá, en cabeza de la Cancillería, definen un plan de choque para hacerle frente a este fenómeno. Hoteleros, líderes comunitarios, autoridades locales, comerciantes y lancheros están a la expectativa frente a las decisiones que en la capital se tomen, pues son urgentes para preservar la vida de los migrantes y la tranquilidad de los habitantes.



Emigdio Pertuz, representante legal del consejo comunitario Cocomanorte, explicó que el naufragio ocurrido en enero pasado y que dejó 24 extranjeros fallecidos es solo un ejemplo de la necesidad de determinar un protocolo que incluya aspectos relacionados con salud, educación, tratamiento de cadáveres, información, medioambiente, entre otros, y que además tenga concertación con Panamá, al menos en lo que a permisos para los migrantes se refiere.

A diario, migrantes de distintas nacionalidades pasan por la región de Urabá para llegar a Panamá y, posteriormente, a Estados Unidos. Foto: Julián Espinosa. Archivo

Cabe recordar que luego del naufragio en el que murieron los migrantes, hubo algunas capturas de personas señaladas de tener responsabilidad en su presunto actuar como ‘coyotes’, lo que desató un paro de lancheros en Capurganá y causó un represamiento de migrantes de todas las nacionalidades en Turbo y Necoclí durante al menos tres semanas. Sin embargo, tras una reunión en la zona, contó Pertuz, la situación se normalizó, sin estar solucionada por completo, con el compromiso de sacar adelante el plan de choque.



En este momento, no hay migrantes represados, debido a que cuando llegan a Urabá, tras pasar, casi siempre, por Ecuador, Ipiales (Nariño) y Medellín, Migración Colombia les entrega un salvoconducto que les permite comprar un tiquete en alguno de los muelles turísticos de Turbo y Necoclí para transportarse en lancha hasta Capurganá.



Es allí donde son recibidos por los guías, quienes prestan sus servicios de acompañarlos hasta la frontera con Panamá, siguiente paso en su camino a Norteamérica, a cambio de un pago de unos 30 dólares por persona, pago que les permite a los migrantes tener mayor seguridad al cruzar la selva del Darién, peligroso lugar en el que han muerto varias personas y que está en decenas de historias contadas por quienes han logrado atravesarla.



Animales peligrosos, ríos furiosos, barrancos inestables, días de agotadoras caminatas son los riesgos a los que se exponen los extranjeros, quienes no están acostumbrados a recorrer distancias de esa magnitud y que muchas veces van con niños, ancianos o mujeres embarazadas. Para José*, quien dejó su natal Cuba hace más de un año, los peligros valen la pena con tal de llegar a Estados Unidos, donde espera conseguir un trabajo para darle una mejor vida a su familia.

Es muy difícil dejar el país de uno y llegar a países desconocidos, donde uno no sabe cómo son las cosas o qué le puedan hacer. Además, uno gasta mucha plata, en hotel, transporte y comid FACEBOOK

TWITTER

Aunque salió de Cuba, donde dejó a sus dos hijos, hacia Brasil en busca de opciones, allí no las encontró en casi un año de estadía. Por ello, hace aproximadamente un mes salió hacia Colombia y llegó a Necoclí (Antioquia), donde esperaba comprar un tiquete para llegar en lancha a Capurganá y de allí cruzar la selva hacia Panamá. Pero en territorio antioqueño tuvo que esperar más de una semana para que Migración Colombia le entregara el salvoconducto que le diera estatus de regular y pudiera usar los servicios de las lanchas.



“Es muy difícil dejar el país de uno y llegar a países desconocidos, donde uno no sabe cómo son las cosas o qué le puedan hacer. Además, uno gasta mucha plata, en hotel, transporte y comida”, manifestó el hombre, quien contó que cada día pagó 25.000 pesos de hospedaje, 26.000 de alimentación y 20.000 en diligencias de Necoclí a Turbo para obtener el salvoconducto, lo único que lo mantuvo en Antioquia, un lugar que solo considera de paso.



Justamente, explicó Alejandro Abuchar, alcalde de Turbo, los migrantes no quieren quedarse en Colombia, por lo cual es necesario que se adopten las políticas que les hagan más sencillo su tránsito hacia el norte del continente, algo que espera que se tomen en serio las autoridades nacionales.



“La migración es un tema que lleva más de 20 años en Turbo, es un problema mundial, les hicimos entender que tanta represión ha conllevado a tantos muertos porque cuando al migrante no se les facilitan las cosas, buscan los coyotes, el transporte ilegal, los caminantes y por eso ocurren los naufragios, los asesinatos, los robo”, sostuvo el mandatario local.

Migrantes de Cuba, Haití, África y Asia son comunes en el golfo de Urabá. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Medidas evitarán riesgos para la vida de los extranjeros

Asimismo, indicó que los extranjeros no son propensos a cometer delitos o generar problemas de seguridad, pero que muchas veces sí son víctimas, principalmente de hurtos. Uno de los llamados es que mientras tengan los salvoconductos, los migrantes puedan hacer uso de hoteles, transporte y otros servicios en los municipios de paso, pues antes de la reunión de hace un casi un mes, los hoteleros, lancheros y comerciantes que ayudaban a los extranjeros irregulares eran señalados por delitos como trata de personas.

​

Según el coronel Gerson Fajardo, comandante de la Policía de Urabá, la legislación penal colombiana establece que el que acompañe a estas personas sin salvoconducto está incurriendo en un delito, por lo cual, las autoridades trabajan con las comunidades para evaluar las propuestas, como la de los guías en Capurganá.



También dijo que los extranjeros deben tener el documento de autorización para estar en Colombia y si se hospedan en un hotel deben ser inscritos en el registro nacional, como cualquier turista. El año pasado, en Urabá se hizo extinción de dominio en dos residencias y dos hoteles por no cumplir con estos requisitos y sus propietarios están en una investigación por trata de migrantes.

La migración es un tema que lleva más de 20 años en Turbo, es un problema mundial, les hicimos entender que tanta represión ha conllevado a tantos muertos FACEBOOK

TWITTER

Pertuz considera que esa es una de las razones por las cuales el plan de choque es urgente, pues su idea como consejo comunitario es ayudar a los extranjeros en su paso por territorio colombiano, pero hacerlo es difícil, si no hay acciones claras. Una de ellas es capacitar a los jóvenes que sirven como guías y apoyo para cargar maletas y niños en el trayecto de la selva, pues deben tener conocimientos de primeros auxilios o reacción ante emergencias, así como elementos de seguridad y la autorización completa para llegar hasta la frontera con Panamá, donde los reciben otros guías de ese país.



De hecho, el consejo comunitario creó un fondo con el mismo dinero que pagan los migrantes para atender a las personas heridas o enfermas, pero esperan que desde el ámbito nacional este sea fortalecido, en vista de que las administraciones municipales no pueden destinar recursos para atender foráneos.



“También le pedimos a la Policía que requise a todos los migrantes porque no sabemos quién termine llevando droga y nosotros no somos autoridad para requisar ni tenemos los equipos para requisarlos porque el olor de los migrantes es muy fuerte para estar tan cerca de ellos”, sostuvo el líder comunitario.

Asimismo, expresó que hace falta definir un plan de cuidado del medioambiente, pues tras el paso de los migrantes queda basura, ropa, zapatos y otras pertenencias que botan cuando se enfrentan a la agreste selva con equipajes pesados.



Pero, también necesitan definir protocolos para el tratamiento de cadáveres cuando sea necesario, pues en el último naufragio fueron las personas de la comunidad las que recogieron los cuerpos, los empacaron en bolsas y los llevaron a un cementerio local para que fueran enterrados, sin ninguna “dignidad”, considera Pertuz, quien agregó que es importante que haya informaciones constantes sobre cuántos migrantes pasan por Ipiales en camino a Turbo, de modo que haya forma de prepararse.

Cruces con números del 1 al 19 identifican a los migrantes que perdieron la vida en el naufragio. Foto: Julián Espinosa. Archivo

Por el momento, las medidas de seguridad que implementan es que haya 10 personas máximo por dos guías y que cada lancha que llega desde Antioquia hasta Capurganá solo transporte 100 extranjeros. Asimismo, los servicios solo se prestan lunes y martes y jueves y viernes. El miércoles y el domingo son días de descanso y el sábado de trabajo comunitario, un compromiso que asumieron los guías con el dinero que les pagan por su labor.



Pero, la petición más importante del consejo comunitario, es que la Cancillería logre un acuerdo con Panamá, en el que este país permita que los migrantes sean transportados en lanchas hacia su territorio, así sea con transbordo en medio del mar a lancheros de allá, con todos los protocolos de seguridad. Esto evitaría los peligros que tiene cruzar la selva, aun con guías.



*Nombre cambiado

Otras peticiones de la comunidad a Canecillería y otras autoridades

Fortalecer el flujo de información frente al ingreso de migrantes desde el interior del país (frontera de entrada) hasta la frontera con Panamá. Fortalecer el control de salida de embarcaciones en materia de Registro con Migración Colombia, verificación y seguimiento desde Turbo y Necoclí hacia Acandí y Capurganá. Contar con personal que brinde orientación y asesoría jurídica para la población migrante con material de divulgación e información sobre rutas y riesgos del tránsito. Fortalecer a autoridades del consejo comunitario, organizaciones sociales y del sector turístico en materia de derechos, políticas migratorias y temas judiciales asociados al tránsito, tránsporte y guía de personas migrantes para consolidar un equipo de facilitadores comunitarios. Acompañamiento de Fuerza Pública en el tránsito de migrantes en las rutas a Panamá. Construcción dotación y sostenibilidad de un Centro de Atención Humanitaria donde se presten servicios básicos como un puesto de hidratación, baños, duchas que incluya una estrategia de funcionamiento integral. Fortalecer a Bomberos y consejo comunitario como organismos de socorro local para la atención de emergencias relacionadas con migrantes y población local. Fortalecer la respuesta institucional de Comisaría de Familia e ICBF en el territorio, con enfoque diferencial para mitigar los riesgos de esta población y prevenir vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Habilitar una Morgue municipal para el manejo adecuado y digno de cadáveres que incluya dotación, insumos para el personal con una ruta efectiva (transporte de cuerpos) y competencias del procedimiento. Mejorar la infraestructura, dotación y personal de los centros de salud de Capurganá y Sapzurro y terminar el Hospital de Acandí para septiembre 2019.

HEIDI TAMAYO ORTIZ

Enviada a Urabá