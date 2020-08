Piden más cuidado a antioqueños ante aumento de contagios por covid-19

Las autoridades de salud y la Gobernación de Antioquia pidieron a la ciudadanía extremar los cuidados ante el incremento de casos en el departamento, esto tras el reporte revelado ayer sábado en el que hubo 2.986 casos de covid-19, superando a Bogotá que tuvo 2.699.



“Superamos los datos de Bogotá y la vamos a seguir superando mientras tengamos a la población movilizándose. Por favor, es real. Estamos aumentando el número de personas infectadas y aumentamos el número de necesidades de camas de cuidados intensivos y aumentamos los fallecimientos. Quédese en casa, utilice la mascarilla, tenga distanciamiento físico, no comparta socialmente, no vaya a fiestas y no invite a fiestas”, expresó la epidemióloga Martha Londoño, de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia.

Con estos nuevos casos, la cifra de personas contagiadas en Antioquia se elevó a 35.746. De ellos 16.108 son mujeres y 19.638 son hombres. Sin embargo, son 12.373 son los casos activos y la cifra de personas recuperadas es de 22.834.



Cabe recordar que el departamento está en alerta roja por ocupación de camas UCI, la cual está en 80,32%, aunque se están habilitando más de estas. El gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, informó que se instalaron recientemente 17 en Promedan Apartadó, 5 en la Clínica Antioquia Itagüí, 7 en el Hospital General Medellín, 1 en Clínica Las Américas y 3 en el hospital Francisco Valderrama de Turbo.

Valeria sabe que para prevenir el contagio debe usar el tapabocas 😷, lavarse las manos y saludar de lejitos. Cuando saca a su perrita, le limpia las patas y se asegura de cuidarla porque ocupa un lugar importante en su corazón. ¿Tú, cómo cuidas a tu familia? #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/qoWOrL11or — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) August 2, 2020

Además del reporte alarmante para el departamento, EPM informó la primera muerte de un trabajador del proyecto de Hidroituango, ocurrido ayer sábado.



“Desde el momento que presentó los primeros síntomas, se vinculó al protocolo de atención y cuidado de pacientes COVID-19 por parte de la ARL Sura, donde siempre contó con todos los acompañamientos y cuidados médicos para conservar su vida y salud. Esta lamentable noticia enluta al Consorcio CCC Ituango y al Proyecto, extendemos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia, en especial a su esposa y sus hijos”, informó la empresa en un comunicado y precisó que se reserva el nombre del trabajador fallecido.



El proyecto de Hidroituango, que es uno de los focos de contagio en Antioquia junto con Medellín y Urabá, tiene actualmente 41 casos activos y ya se han recuperado 835, según EPM.



Alcalde y gobernador se recuperan

Luego de haber sido diagnosticado por covid-19, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que va bien en su proceso de recuperación: “Gracias a quienes se han preocupado por mi salud. Sigo sin síntomas y muy bien de salud. Pido no bajar la guardia: cuidemos mucho a nuestros mayores y a las personas con diabetes, obesidad e hipertensión. Todo va a estar bien”.



De otro lado, Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, sigue hospitalizado pero ayer anunció que se encuentra bien.

Los avances de hoy, eso sí con una consigna: cuidarse mucho. Y los que están aliviados a cuidarse aún más. pic.twitter.com/77U3wttewT — Luis Fernando Suárez Vélez (@LuisFSuarezV) August 1, 2020

Así están los casos de covid-19 en los municipios antioqueños:

De los activos, en Medellín hay 4.709 casos y los 7.664 restantes están distribuidos así: Bello (1.405), Itagüí (853), Apartadó (851), Envigado (666), Buriticá (273), Copacabana (264), Rionegro (262), Sabaneta (260), Turbo (257), Caldas (178), La Estrella (172), Santa fe de Antioquia (166), Caucasia (152), Chigorodó (127), Carepa (118), El Bagre (96), Girardota (72), Marinilla (65), Guarne (51), Cáceres (49), Puerto Nare (46), Salgar (39), Arboletes (39), Urrao (38), La Ceja (37), El Santuario (36), Barbosa (36), Sonsón (36), Entrerríos (35), Necoclí (35), Santa Rosa de Osos (35), Nechí (34), La Unión (33), Puerto Berrío (32), Ituango (28), Guatapé (26), Mutatá (26), El Retiro (25), Yolombó (25), Giraldo (25), Segovia (24), Valdivia (22), Santo Domingo (21), Yarumal (20), Ciudad Bolívar (20), Donmatías (19), Carmen de Viboral (19), Briceño (19), Murindó (19), Dabeiba (19), San Pedro de Urabá (19), San Jerónimo (18), Santa Bárbara (18), Anorí (17), Anzá (16), Andes (14), Puerto Triunfo (14), Campamento (14), Vigía del Fuerte (14), Hispania (13), San Carlos (12), Zaragoza (11), Cañasgordas (11), Concordia (11), Uramita (11), Toledo (10), Maceo (9), San Juan de Urabá (9), Amagá (8), Tarso (8), Abriaquí (8), Tarazá (8), Caracolí (7), Heliconia (7), Remedios (7), Frontino (7), Olaya (7), Fredonia (7), Cocorná (7), San Luis (7), Amalfi (6), Caicedo (6), Titiribí (6), Montebello (6), Venecia (6), San Pedro (6), Gómez Plata (6), San Roque (6), Sopetrán (5), Ebéjico (5), Yondó (4), Peque (3), Angostura (3), Támesis (3), Peñol (3), San Rafael (3), Abejorral (3), Jericó (2), San José de la Montaña (2), Granada (2), San Francisco (1), Liborina (1), La Pintada (1), Cisneros (1), Sabanalarga (1) y Armenia (1).



