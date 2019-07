Piden cumplirles a los subcontratistas afectados por la Ptar de Bello

Más de cuatro años de retraso, 581.000 millones de pesos de sobrecosto, 50.000 millones de pesos anuales de daño ambiental y 30 empresas subcontratistas con líos financieros, fue el balance de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) de Aguas Claras, según el debate hecho por el Concejo, liderado por la concejala María Paulina Aguinaga.

Si bien la obra, que tratará cerca del 75 por ciento de las aguas negras del valle de Aburrá fue entregada en marzo de este año, los conflictos entre Aguas Nacionales, filial de EPM; el Consorcio Aguas de Aburrá HHA y los subcontratistas de la obra aún no se han resuelto.



En su intervención, la concejal indicó que HHA, empresa encargada de la obra, “les incumplió a los contratistas porque al momento de iniciarla no tenía los diseños de lo que ellos debían ejecutar, generando sobrecostos significativos que no pudieron soportar”.

Este año @EPMestamosahi nos aumentó la tarifa de alcantarillado por la entrada en operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Aguas Claras, sin embargo, las aguas no están tan claras. Sigue el debate por el canal de YouTube del @ConcejoMedellin ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/seKmsTHwLj — Paulina Aguinaga (@PauAguinaga) July 24, 2019

Aguinaga enfatizó que de 439 obras extras ejecutadas, 180 se compensaron intercambiándolas por unas ordinarias, es decir el 41 por ciento; cinco veces se disminuyó la proyección de avance en obra y en septiembre del 2015, cuando debía comenzar la operación de la planta, los trabajos apenas llevaban 56,6 por ciento de ejecución.



Cabe recordar que a mediados de este mes, la Comisión de Resolución de Disputas falló a favor del consorcio HHA acogiendo una serie de reclamaciones presentadas por este en cuanto a la ingeniería y los diseños entregados por EPM para la construcción de la Ptar.



Sin embargo, aún nadie les responde a los subcontratistas por lo que, denuncian, han perdido.

