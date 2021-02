Piden a ciudadanos no usar vehículos durante la contingencia ambiental

Si por estos días mira al cielo en Medellín y sus municipios aledaños, es probable que note nubosidad, propia de este episodio el primer episodio de contaminación atmosférica, que comenzó el pasado 8 de febrero y se extenderá hasta el 10 de abril.



De acuerdo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), las próximas semanas el fenómeno se presenta en mayor medida, por lo que dependerá del comportamiento ciudadano el que se implementen o no medidas como el pico y placa a vehículos particulares y motos.

“Hemos venido observando cómo se vienen incrementado los niveles de concentración de PM 2.5, esta es una situación que se va a ir incrementando cada día, esto ratifica que es muy posible las tres semanas que vamos a tener dificultades y que a lo largo del transcurso del episodio vamos a tener presentación de estaciones en ICA naranja”, explicó Juan David Palacio, director del AMVA.



Dejar el carro o moto en casa, usar el transporte público, trabajar o estudiar desde casa si es posible, son las recomendaciones para loa ciudadanía, pero también hacer mantenimiento a sus vehículos, para que estos estén dentro de los parámetros permitidos.



Y es que, de acuerdo con Palacio, este año se han realizado 6.500 inspecciones a fuentes fijas y móviles, de las cuales aproximadamente el 40 por ciento de las mismas no es aprobada, por lo que hizo un llamado a los conductores a tener los automotores afinados, puesto que esto también incide en la calidad del aire del valle de Aburrá.



Explicó que este episodio es la primera vez en la que se evalúan los llamados factores externos (incendios), que se estima que corresponden a entre un 5 y un 10 por ciento de la contaminación.



Solo en Colombia este año se han presentado 600 incendios de cobertura vegetal, de los cuales, 30 han tenido lugar en el Valle de Aburrá.



La otra semana, se evaluará si el aumento del material particulado PM 2.5 se debe a los incendios o a otros factores, para determinar si habrá más medidas.



"Lo primero es determinar qué tanta incidencia está teniendo estos elementos externos, para decidir si se toman medidas adicionales o no, porque si el cambio de las estaciones corresponde a factores externos, hay que advertir que es muy posible que no se tengan medidas adicionales", señaló Palacio.



Es así como se determinará que si la transición (pasar de un periodo seco a un periodo de lluvia) es producto de fuentes fijas (empresas) y móviles (carros y motos), se tendrían que tomar medidas adicionales, que es un pico y placa para vehículos particulares.



Para que hayan medidas diferentes, cinco estaciones que miden la el índice de calidad del aire (ICA), deben marcar naranja (dañino a grupos sensibles). Cabe recordar que actualmente solo rige pico y placa para transporte de carga y volquetas.



