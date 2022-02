Debido al incremento en los niveles de contaminación detectados por las estaciones que monitorean la calidad del aire en Medellín y su área metropolitana, las autoridades optaron por tomar medidas al respecto.



Desde el 24 de febrero, la mayoría de estaciones del Sistema de Alertas Tempranas (Siata) reportaron un ICA (Índice de Calidad del Aire) naranja, lo que indica un aire nocivo para grupos sensibles.

Debido a que las condiciones meteorológicas se mantengan en los próximos días, e incluso algunas estaciones puedan registrar ICA rojo, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) delcaró el 'nivel de prevención' establecido en el Plan Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica (POECA) a partir del lunes 28 de febrero.



Esto implica un pico y placa ambiental en los 10 municipios del valle de Aburrá para vehículos de carga (camiones y volquetas) a cuatro dígitos en los horarios de 7 a 8:30 a. m. y de 5:30 a 7 p. m.



Sin embargo, para modelos menores o iguales a 2009, la medida aplica con los mismos dígitos de placa, pero en el horario de 5:00 a 8:30 a. m. y de 4:30 a 9 p. m.



La restricción será tomando en cuenta el último dígito de la placa, así:



- Lunes: 6, 7, 8 y 9

- Martes: 0, 1, 2 y 3

- Miércoles: 4, 5, 6 y 7

- Jueves: 8, 9, 0 y 1

- Viernes: 2, 3, 4 y 5

“Sabemos que todos los meses de febrero, marzo y abril tenemos unas condiciones meteorológicas diferentes a las del resto del año, lo que nos lleva a atender los episodios de calidad de aire. En las últimos días hemos visto una afectación en el aire por cuenta de la llegada de una pluma de humo producto de incendios forestales en el resto del país, por eso declaramos el nivel de prevención que implica restricciones a vehículos de carga, lo que nos permitirá una reducción del 10% de material particulado en el territorio", explicó el director del AMVA, Juan David Palacio.



Aclaró la entidad que no habrá restricción adicional para motos y vehículos particulares al pico y placa que rige actualmente (dos dígitos semanalmente).



Adicional al pico y placa ambiental, el AMVA informó que reforzarán medidas a las industrias, denominadas fuentes fijas.



"Se suspenden aquellas que no estén cumpliendo la norma y, además, las empresas no pueden realizar mantenimiento preventivo de los equipos de control de emisiones atmosféricas", contó Palacio.



MEDELLÍN