Evite multas: así regirá el pico y placa en Medellín el miércoles 17 de enero

En Medellín, el pico y placa sigue siendo un elemento crucial para la gestión y control del tráfico en la ciudad. Este 16 de enero de 2024, martes, la restricción vehicular continúa su curso después de una suspensión temporal decretada por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. La medida afecta a motos, carros particulares y taxis.



El objetivo de las restricciones es disminuir la congestión y mejorar la calidad del aire, contribuyendo a un ambiente urbano más sostenible y menos saturado.

Pico y placa en Medellín

El horario establecido para el pico y placa en Medellín se mantiene desde las 5 a. m. hasta las 8 p. m., abarcando así las horas de mayor afluencia vehicular. Es importante que los conductores estén al tanto de estas restricciones para evitar sanciones y contribuir al mejoramiento de la movilidad en la ciudad.



Las motos de 2 y 4 tiempos que no pueden circular este martes son aquellas cuyas placas inician en 4 y 6.



Los vehículos particulares con placas terminadas en 4 y 6 también están sujetos al pico y placa. El horario de restricción para ambos grupos es desde las 5 a.m. hasta las 8 p.m.

Este próximo 15 de enero se reanuda el #PicoYPlacaMED. 🚗🚕🛵

La medida se retoma con la misma asignación numérica que rigió en el segundo semestre del 2023.

Próximamente anunciaremos la rotación de la medida para el primer semestre de este año. 🗓️#MedellínTeQuiere pic.twitter.com/IgySJ4GF08 — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) January 12, 2024

Pico y placa para taxis

Para los taxis, la restricción se aplica a los vehículos con placas terminadas en 5. El horario es de 6 a.m. a 8 p.m.



Es vital para los conductores de taxis, al igual que para los de motos y carros particulares, respetar estas regulaciones para mantener un flujo vehicular eficiente y contribuir a la reducción de la congestión en Medellín, así como para evitar sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.



Se aconseja a los conductores planificar sus rutas y horarios de viaje con antelación para evitar inconvenientes. Asimismo, se recomienda considerar el uso de transporte público, bicicletas o compartir vehículos para disminuir el impacto del pico y placa.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Medellín, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



LAURA CAMILA RAMOS CONDE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO