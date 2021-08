¿Qué tan efectivo será retorno del pico y placa en Medellín?

A escasos días del retorno del pico y placa a Medellín y el valle de Aburrá, ya hay varias dudas sobre si por sí solo logrará descongestionar las concurridas calles de la ciudad.



En esta oportunidad, la medida tendrá al menos dos variaciones. La primera es que aplicará para un dígito cada día, entre lunes y viernes, es decir que cada vehículo tendrá restricción cada dos semanas durante todo el día. La segunda consiste en que también se incluirán las motos de cuatro tiempos, que solo tenían restricciones para circular durante las dos contingencias ambientales del año en el valle de Aburrá.



Para muchos ciudadanos, el retorno del pico y placa a Medellín y su Área Metropolitana era urgente. Trancones en todas las vías, a las mismas horas, era la constante, por lo que se exigía el retorno de medidas para atenuar la congestión, debido a que desde el 24 de marzo de 2020 se habían suspendido por el aislamiento preventivo al que se sometió el país a causa del covid-19.



En su momento, en el valle de Aburrá, el primer municipio en 'ponerle pausa' a esta medida fue Envigado, y el segundo, Medellín, de modo que se garantizara el desplazamiento de las personas exentas del encierro en ese momento. Después la medida continuó en vilo para descongestionar el servicio público, aunque estudios posteriores probaron que este no era un lugar determinante para los contagios.



Luego de un año y seis meses, la reactivación del trabajo presencial ha hecho que las vías más importantes de la ciudad se congestionen, motivo por el cual incluso se adelantó para el lunes 6 de septiembre —en un primer momento se anunció el retorno del pico y placa para octubre—, con un periodo pedagógico de dos semanas (hasta el 17 de septiembre).

“Ya estamos entrando en la normalidad y esta concita muchas otras cosas. La ocupación de la malla vial es absoluta en Medellín, ya no cabemos en la ciudad. Son ocho kilómetros de diámetro entre montaña y montaña, no hay modo de correrla, en este momento tenemos que transitar esa malla vial entre todos”, expuso Carlos Mario Mejía, secretario de Movilidad de Medellín.

La efectividad de la medida

Entre las críticas a esta medida están: 1. Que no entrega soluciones reales a la movilidad. 2. Que es una medida tomada en forma tardía. 3. Que implementa el llamado cobro por congestión, del que se tienen dudas sobre su implementación, pues aún se analiza si se pagará mensual, semestral o anual.



Al respecto, el secretario Mejía explicó que esta medida sí ayudaría con el tema de la congestión. “Se han hecho estudios de varias formas de pico y placa y la que nos arrojó esta es que se disminuye aproximadamente en un 10 % la ocupación de la malla vial”, dijo.



La cifra hay que contrastarla con la cantidad de vehículos que circulan por el Aburrá, que, según el Área Metropolitana, es de 1'750.000 para este año.



Alejandro Maya, exviceministro de Transporte, aclaró que es fundamental que en la realidad sí existan estudios previos de tráfico de las ciudades para establecer estas restricciones.



“Todas esas decisiones deben estar soportadas en análisis del tráfico, no debería responder a un criterio de una persona en particular, sino que debe responder al análisis que sustente técnicamente la medida y deben ser socializadas con la comunidad”, manifestó.



Iván Sarmiento, experto en movilidad y docente de la Universidad Nacional, sostuvo que el hecho de que este pico y placa sea todo el día sí va a lograr que las personas dejen el carro en casa y no puedan cambiar de horario para desplazarse, como sí ocurría cuando habían dos franjas horarias, pues la congestión solo se desplazaba de hora.



Mencionó que al menos el 60 por ciento de las personas cambiaban su hora de salida para las llamadas horas valle, por lo que el restante 40 por ciento de los conductores sí dejaban su vehículo en casa.



Por otro lado, cuestionó que sea una sola placa al día, y prevé una efectividad de apenas una cuarta parte con respecto a la medida anterior.



"Veníamos de un pico y placa de cuatro placas diarias y ahora va a ser una placa diaria. Si ya no era efectivo con cuatro, menos con una sola. Va a ser menos la reducción de tráfico que va a lograr. Las horas previas al pico y placa y las posteriores sí van a tener un alivio pequeño en ese sentido, porque esos vehículos definitivamente no van a estar”, subrayó, agregando que no se justifica tener la medida en las llamadas horas valle.



Cabe tener en cuenta que expertos en movilidad señalan que el flujo vehicular actual no es equivalente al que existía antes de la pandemia, puesto que aún cientos de personas están con trabajo en casa, perdieron su empleo o cambiaron sus horarios de desplazamiento.

⚠️➡️ A partir del 06 de septiembre inicia el #PicoYPlaca para carros y el 04 de octubre para motocicletas de 2 y 4 tiempos. La restricción de movilidad será entre las 5:00 a.m. y 8:00 p.m.



Conoce todas las medidas que regirán desde estas fechas: pic.twitter.com/IvvIORnt1n — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) August 27, 2021

En cuanto al anuncio del cobro por congestión, en este caso se trata de un pago que harán los conductores que necesiten hacer uso de las calles incluso el día que tienen la restricción. Sobre esta media aún hay varias dudas, aunque ya se viene aplicando en ciudades como Bogotá.



“En este caso, si usted no quiere utilizar el pico y placa porque tiene unas necesidades muy grandes para utilizar la malla vial, debe pagar. Estamos haciendo el análisis jurídico y financiero para tomar la medida, que todavía no se ha tomado”, dijo el secretario de Movilidad.



Sarmiento sostuvo que debería haber otras medidas complementarias, como impuestos a los parqueaderos, de modo que estos tengan costos más elevados y así se desincentive el uso del vehículo particular.



De otro lado, y de manera positiva, se plantea que haya incentivos para las personas que usen la bicicleta como medio de transporte o que se mejore el sistema de transporte masivo, para convencer a más personas de su uso. También el rol de la empresa privada para dar incentivos y aportar con más trabajo en casa y desescalonamiento de horarios.

La historia del pico y placa

El pico y placa se comenzó a implementar en Medellín el 1.° de febrero del 2005, luego de que el alcalde de ese momento, Sergio Fajardo, aprobó el Decreto 97 de 2005. En este momento, la medida era para dos vehículos particulares por día, de 6:30 a 8:30 a. m. y de 5:30 a 7:30 p. m., en una época en la cual solo circulaban 478.000 automotores.



Ante el incremento del parque automotor, el 7 de julio de 2008 se aumentó la cantidad de vehículos que tenían esta restricción. Se pasó de 2 a 4 dígitos por día y en los mismos horarios. Además, se incluyeron las motos de dos tiempos, a las que la medida les aplicaba con 2 dígitos, en los mismos horarios que los particulares.



El 19 de noviembre de 2012 se tomó la decisión de reducir una hora la restricción, quitando media hora en las mañanas y media hora en las tardes, aunque con los mismos dígitos.



Desde el primer semestre de 2016, en febrero, marzo, abril, octubre y noviembre se han hecho algunas modificaciones a la restricción, de manera temporal, por temas de contingencia ambiental, donde se han implementado horarios más estrictos e incluyendo más dígitos y hasta las motos de cuatro tiempos.



Ante la llegada de las medidas ambientales, los otros nueve municipios del valle de Aburrá se unieron al pico y placa tradicional cuando estas finalizaron, ya que antes solo se aplicaba en Medellín.

MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MEDELLÍN